全球需求疲軟擔憂 LME銅價一度跌至7個月低點

市場對全球需求疲軟的擔憂加劇，倫敦金屬交易所（LME）周四（12 日）期銅價格自去年 10 月以來首次跌至每噸 9,000 美元下方，其他金屬也出現跌勢。

銅常視為全球經濟的晴雨錶，但由於投資人關心的焦點從供應緊張轉向消費疲軟，銅價已較 3 月創下的紀錄高點下跌 15%。

投資人越來越擔心美國聯準會（Fed）收緊貨幣政策、歐洲經濟不穩以及最大金屬消費國中國的疫情封控措施將損害金屬需求。

LME 周四銅價一度下跌 4.3% 至每噸 9,000 美元以下，但隨整個金融市場情緒改善跌幅逐漸收斂，截稿前，LME 銅價下跌 3% 至每噸 9,063 美元。此外其他金屬也走跌，其中錫下跌逾 10%，為兩月以來最大跌幅。

此外，需求放緩也讓銅的庫存從 3 月觸及危險低水位回升，LME 銅的庫存周四升至去年 10 月以來高點。

ED&F Man Capital Markets 分析師 Ed Meir 表示，大宗商品正在「追趕」周三股市大跌的腳步，其他因素也在推動拋售。六大金屬走勢圖已經被打破，沒有一種金屬仍存在上行趨勢的跡象。

美國通膨升溫，讓 Fed 積極祭出政策應對，加劇投資人對經濟衰退的擔憂，Fed 官員語氣越來越強硬，讓市場的風險資產承壓。

另一方面，中國面臨兩年多來最嚴重的新冠疫情襲擊，以及房地產業的債務危機，中國國務院總理李克強敦促官員使用財政與貨幣政策穩定就業與經濟。與此同時，歐洲對俄國天然氣供應中斷的擔憂日益加劇，可能近一步阻礙歐洲的工業經濟。

Liberum Capital 大宗商品策略主管 Tom Price 稱，如此多糟糕的事情正在堆積，進入 2022 年以來中國經濟一直在掙扎邊緣，然後又陷入新冠疫情打擊。