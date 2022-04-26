中國承諾加大經濟支持 銅、基本金屬及鐵礦砂上漲

倫敦期銅周二 (26 日) 由前一交易日觸及的逾 2 個月低點回彈，因美元小幅回落，主要金屬消費國中國承諾，將推出更多刺激措施，以支持經濟發展。

截至格林威治標準時間 0230，倫敦金屬交易所 (LME) 指標 3 個月期銅上漲 1.4%，至每噸 9903 美元，周一期銅下跌 3.4％，觸及自 2 月 9 日以來新低。

上海期貨交易所最活躍的 5 月銅合約下跌 0.9%，至 73350 元人民幣 (11200.01 美元)。

銅價之外，LME 鋅價上漲 1.5%，鋁價上漲 1.4%。新加坡市場鐵礦砂價格上漲 3.6%，至 141.05 美元

中國央行周二發布聲明稱：「將加大穩健貨幣政策對實體經濟的支持力度，特別是支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業。」此前，中國央行周一決定下調金融機構外匯存款準備金率，以遏制人民幣的跌勢。

中國最近因應新冠疫情擴大，祭出嚴格封鎖防疫措施，從而衝擊消費者支出，並擾亂供應鏈。中國政府已經採取一些措施，試圖減少經濟衝擊，包括加快政府借貸和支出以促進基礎設施投資。

澳洲聯邦銀行大宗商品分析師 Vivek Dhar 指出，政策可能是今年中國鐵礦砂和基本金屬需求的救星，決策者希望軟著陸，幫助穩定房地產建築行業的大宗商品需求。

在疫情部分，中國加大北京的病毒檢測，引發了人們對首都前所未有的封鎖的擔憂。此外，內蒙古包頭市是中國最大的稀土資源所在地，目前政府封銷了市中心的住宅區，並下令大多數公司停工。