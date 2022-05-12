和益首季EPS 0.68元 創同期高

化工廠今 (12) 日公布首季財報，炎洲 (4306-TW) 稅後純益 3.3 億元，季增 162%、年減 66.5%，每股純益 0.56 元；和益 (1709-TW) 稅後純益 3.26 億元，季增 145%、年增 28%，每股純益 0.68 元，創同期新高。

炎洲第一季營收 38.87 益元，季減 8.82%、年減 1.3%，毛利率 17.2%，季增 2.89 個百分點、年增 1 個百分點，營益率 7.57%，季增 1.8 個百分點、年增 1.1 個百分點，稅後純益 3.3 億元，季增 162%、年減 66.5%，每股純益 0.56 元。

展望今年，炎洲表示，審慎樂觀看待今年獲利成長，膠帶業務可望穩健成長；營建事業中，新莊的預售案「炎洲旺年匯」10 億已完銷，預計第四季完工交屋貢獻獲利；特化事業也受半導體產業長期成長而受惠。

另一方面，和益第一季營收 29.2 億元，季增 34%、年增 24.9%，毛利率 20.6%，與上季持平、年減 3.28 個百分點，營益率 11.7%，季增 1 個百分點、年減 1.8 個百分點，稅後純益 3.26 億元，季增 145%、年增 28%，每股純益 0.68 元。