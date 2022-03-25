炎洲去年EPS 1.47元 擬配1元現金股利

膠帶大廠炎洲 (4306-TW) 今 (25) 日公布去年財報，受惠全球經濟復甦帶動包材需求成長，第四季純益 1.2 億元，較上季、前年同期轉盈，每股純益 0.2 元；全年純益 8.67 億元，年增 7.7%，每股純益 1.47 元，董事會通過每股擬配 1 元現金股利。
炎洲去年第四季營收 42.6 億元，季減 2.2%、年增 6.3%，毛利率 14.3%，季減 3.2 個百分點、年增 1.16 個百分點，營益率 5.78%，季減 2.03 個百分點、年增 4.7 個百分點，純益 1.2 億元，較上季虧損 6.8 億元、前年 4.06 億元虧轉盈，每股純益 0.2 元。
炎洲去年全年營收 171 億元，年增 23.18%，毛利率 16.9%，年減 0.4 個百分點，營益率 7.59%，年增 2.48 個百分點，純益 8.67 億元，年增曾 7.7%，每股純益 1.47 元。
炎洲董事會決議去年盈餘分派案，每股擬配 1 元現金股利，配息率 68%，以今日收盤價 15.15 元計算，現金殖利率 6.6%。
炎洲持續推進集團「修枝剪葉」政策，去年第三季處分中國子公司萬洲石化全數閒置不動產、廠房及設備，處分損失約人民幣 2.38 億元 (約合新台幣 10.21 億元)。
展望今年，炎洲表示，包材產業成長趨勢將持續向上，營建方面林口、新莊 3 個預售案皆已完銷，預估總銷金額約 60 億元，預計 111-113 年完工交屋，貢獻獲利。
特化業務部分，公司已於今年 1 月規劃進駐中科虎尾園區，投資約 8.6 億元設新廠，主要研發感光性材料、顯影劑、清洗劑、矽烷類電子級材料等技術。