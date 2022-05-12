台股融資追繳令萬箭齊發？金管會：未看到斷頭潮

台股跌跌不休，今 (12) 日再度大跌 389.57 點，加權指數終場收在 15616.68 點，摜破前低，續創近一年新低紀錄。對此，金管會就三大面向信心喊話，此外，指出融資券目前占台股比重低於 7%，影響很低，尚未看到斷頭潮。

證期局副局長蔡麗玲表示，近期國際間受美國聯準會 (Fed) 升息、俄烏地緣政治因素及通膨疑慮等因素影響，致股市震盪增加，台股亦隨國際股市波動，今日台股收盤 15616 點、跌幅 2.43%，成交量約 2583 億元。

有關日均量部分，蔡麗玲指出，到今天為止，台股日均量 2941 億元，比去年的 3914 億元減少，主要是去年成交量大爆發墊高基期，但若跟往年平均 800-2000 億元日均量相比，台股並未明顯量縮。

蔡麗玲表示，首先，台股表現尚稱持穩，今年以來截至昨日，台股跌幅 12.14%，表現仍優於美國 NASDAQ(-27.36%)、上海 (-15.96%)、香港 (-15.27%)、韓國 (-12.94%) 及道瓊工業 (-12.40%)。

針對外資賣超台股不手軟，金管會統計，截至 4 月底外資佔台股市值 40.68%，確實比去年同期 44.11% 降低。

而融資擔保維持率目前為 159.43%，蔡麗玲表示，仍遠高融資追繳門檻 130%，而且融資券占比已經低於 7%，信用交易影響台股已經很低，追繳金額部分，昨天追繳 0.42 億元，並沒有看到斷頭潮。

其次，台股總體經濟持續成長、基本面尚屬穩健，蔡麗玲表示，(一) 總體經濟持續成長：據財政部 5 月 9 日甫公布的 4 月進出口統計，單月出口值 416.6 億美元，創歷年單月第三高，較去年同期增加 22.3%，出口達成連 22 紅紀錄。又國發會公布的 3 月景氣對策信號燈號為綠燈，顯示當前景氣穩定。

(二) 上市櫃公司基本面尚屬穩健：台股短期雖受到升息議題等不確定因素影響，但股市長期仍將回歸基本面，台股集中市場截至 4 月底本益比約 12.55 倍，現金殖利率達 4.20%，加計股票股利為 4.36%。

另外，國內上市櫃公司今年 4 月份營收 3.26 兆元，創歷年同月新高，且截至 4 月底，累計營收約 13.48 兆元，較去年同期增加 10.39%，故台股基本面尚稱穩健。

最後，金管會建議投資人可多關注上市櫃公司基本面變化，依本身投資策略審慎投資、注意風險；金管會將持續關注美國聯準會利率政策、烏俄情勢及疫情變化對總體經濟影響及台股表現，並持續督導證交所及櫃買中心加強注意上市櫃公司相關資訊及時揭露，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將採取相關穩定措施。