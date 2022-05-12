〈紐約匯市〉通膨數據仍高 美元小漲 比特幣本周二度跌破3萬大關

美國公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 增幅較上月回落，但仍處多年高點，美元指數周三 (11 日) 小幅上漲，加密貨幣市場持續震盪，比特幣本周第二度跌破 30,000 大關，穩定幣 TerraUSD 幣值一度暴跌逾 7 成。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.08%，報 104.00。美元在公布 CPI 後於盤中走強，最高達 104.11，隨後反轉向下，最低至 103.37。

美國勞工部公布 4 月 CPI 月增 0.3%，增幅為去年 8 月以來最小，年增 8.3%，高於市場預期，但低於前一月的 8.5%。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 說：「希望總是存在，即使看起來不太可能發生，但市場對通膨壓力終究是暫時的想法是正確的，我們應該可以在未來幾個月看到供應鏈和需求問題得到緩解。」

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周三表示支持鮑爾 (Jerome Powell) 的升息立場，即 6 月和 7 月各升息 2 碼。他認為，Fed 肯定會將利率調整至中性水平，但若通膨過高，無法回到央行的 2% 目標，他將支持採取進一步行動。

聯準會 (Fed) 上周以 22 年來最大升幅上調利率後，投資人仍在評估央行收緊政策的積極度，芝商所 FedWatch 工具顯示，市場預期 Fed 將在 6 月會議上至少升息 2 碼。

CPI 之後，投資人還將關注周四 (12 日) 美股盤前公布的生產者物價指數(PPI)。市場預期，4 月 PPI 增幅將較上月放緩，月增率自 3 月的 1.4% 降至 0.5%，年增率自 11.2% 降至 10.7%。

歐洲央行 (ECB) 對 7 月升息的堅定預期，帶動歐元盤中走強，尾盤後繼無力。截稿前，歐元兌美元貶 0.15% 至 1.0512 美元。

因 Fed 升息提振美元，並削弱香港資產吸引力，港幣兌美元一度跌至當局允許的交易區間底部，即 7.85 港幣，為 3 年來首度，香港金管局也在當地時間周四 (12 日) 凌晨出手買進港幣，以捍衛匯率。

美元兌日圓貶 0.36% 至 129.94 日圓，英鎊兌美元跌 0.52% 至 1.2250 美元。

隨著股市走低，比特幣本周第二度跌破 30,000 關卡，截稿前跌 7.8% 至 28,564.4 美元，是去年 1 月以來最低，以太幣跌近 10% 至 2,054.4 美元。

AscendEx 合夥人 Michael Rinko 表示，加密貨幣市場已承受一段時間的壓力，Fed 持續升息，因此股市繼續下跌，加密貨幣也同步走低，這在市場引發恐懼情緒。

與美元掛勾的穩定幣 TerraUSD 暴跌，最低跌至 0.23 美元，作為投資人在加密貨幣市場動盪時的避風港，TerraUSD 與美元脫鉤的情況引發市場恐慌。

截稿前，TerraUSD 仍重挫 12%，暫報 0.7185 美元。

截至台灣時間周四 (12 日) 約 6:00 價格：