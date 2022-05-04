德國警告：俄油禁運將損害歐洲經濟 能源價格恐急劇上漲

歐盟即將對俄羅斯石油進行制裁，儘管德國支持俄油禁運，但德國經濟部長兼副總理 Robert Habeck 警告，俄油禁運將會損害歐洲經濟，並引發能源價格大幅上漲。

Habeck 說：「我們將會對自己造成傷害，這一點很清楚。」他表示，為了幫助烏克蘭，歐洲應該準備好要承擔的代價，此舉不可能不對歐洲經濟帶來傷害。

Habeck 也說，德國在尋找俄羅斯石油和煤炭的替代品，並取得進展，但部分歐洲國家還需要更多時間才能完成。目前德國約 12% 石油進口來自俄羅斯，低於 2021 年的三分之一。不過，德國仍有 35% 天然氣來自俄國。

至於嚴重依賴俄羅斯原油的匈牙利，則持續強烈反對俄油禁運計畫，該國沒有港口，也沒有替代俄油的來源。目前，歐盟的石油有約四分之一來自俄羅斯，而匈牙利的石油進口有高達三分之二來自俄羅斯。

Habeck 指出，俄油禁運很可能引發油價急劇上漲，讓俄羅斯因此受益，因為該國能以更少的銷量，得到更多獲利。此外，俄國也可能打折，將石油賣給開發中國家。

巴克萊銀行 (Barclays) 日前也警告，由於歐盟高度依賴來自俄羅斯的能源商品，如果歐盟禁止俄羅斯能源產品進口，在最壞的情況下，該地區經濟將因此陷入衰退。該行預估，在一年後，貿易條件衝擊將使歐元區實際國內生產總值 (GDP) 下跌約 1.3 個百分點，並將通膨率推高 1.4 個百分點。

俄國上周宣布切斷對波蘭和保加利亞的天然氣供應，RBC Capital Markets 分析師 Helima Croft 認為，假設歐盟繼續對俄國原油實施進口禁令，俄國可能會採取類似行動，進而加劇油價波動。Croft 預期，俄國可能在年底前削減對歐洲的原油出口，此舉恐將油價推升至每桶 130 美元以上。