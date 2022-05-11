中華電聚焦ESG 2030年碳排量將減半

中華電 (2412-TW) 股東會年報出爐，今年以「深耕 ESG 永續新布局」為題，中華電指出，將透過汰換老舊基礎設施，並發展網路功能虛擬化、公務車輛電動化等作為來減碳，預計 2030 年，公司年排碳量將較 2020 年排碳量減半。

為實踐 ESG 目標，中華電除了進行一系列排碳措施外，也會透過購買綠電與投資再生能源，加速推動 IDC 資料中心使用再生能源，同時也推動通信機房節約能源措施，包括利用集中監控系統管控機房溫度及進行尖峰負載需量控制、配合通信機房熱負荷特性，採高顯熱箱型空調機組，以提升空調效率等。

5G 方面，董事長謝繼茂在致股東報告書中提到，將以 5G 創新服務拉抬 5G 升級動能，引領 5G 滲透率達 30%，帶動行動 ARPU 穩健向上成長。以中華電今年行動通信用戶數目標 1237.1 萬戶估算，年底 5G 用戶數上看 371 萬戶。

謝繼茂指出，看好元宇宙相關的虛擬體驗、沈浸體驗、零接觸應用等持續蓬勃發展，為讓消費者享受虛實整合服務，也提供客戶 Giga 級飆網體驗，以「行動寬頻、固網寬頻、家用 Wi-Fi」的「三網飆配」，支持以個人家庭為中心的智慧應用服務，搶攻個人家庭市場。

中華電今年研發費用預計投入 25.15 億元，將用於發展前瞻網路通訊技術及多元資通訊應用服務，包括 5G SA 及 B5G 網路、5G 網路切片、網路解耦與開放架構、5G 專網、全光網路、ESG 永續發展智慧節能、AI 語音及影像處理、區塊鏈、數位身份認證、大數據分析及預測、智慧物聯網、AR/VR/MR、數位分身等。