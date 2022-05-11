Canoo警告現金快燒光 持續經營有重大疑問 盤後暴跌

電動車新創公司 Canoo 周二 (10 日) 警告投資人，手頭現金已快燒光，持續經營能力面臨「重大疑問」，盤後股價一度重挫 22%。

Canoo 在公布財報的同時發布此預警，凸顯新創公司在特斯拉和傳統車廠夾擊下，在擴大產量方面所陷入的困境。

財報顯示，Canoo 截至 3 月底的現金和約當現金僅 1.05 億美元，低於第 1 季燒掉的 1.2 億美元營業費用。第 1 季資本支出共 2840 萬美元，營收為零，凸顯該公司亟需額外的資金。

Canoo 表示，雖然已向投資人募資，但持續應營能力面臨重大疑問。執行長 Anthony Aquila 透露，公司已取得超過 6 億美元資金用於汽車生產，包括透過現有股東及與 Yorkville 顧問公司的股權採購協議所取得的 3 億美元，但籌資時機讓公司前景面臨疑慮。

Canoo 說：「我們認為，公司未來 12 個月的繼續經營能力，面臨重大的疑問。」

Canoo(GOEV-US) 盤後股價一度暴跌 22%，截稿前跌幅收斂為 11.36%。該股周二收低 5.12% 至每股 3.61 美元，今年來至周二收盤共挫跌超過 50%。

總部在德州的 Canoo 希望今年第 4 季開始生產電動車，但 Aquila 表示，公司無法確定能實現今年 3000 至 6000 輛的產量目標。該公司正在奧克拉荷馬和阿肯色州準備廠房的生產設備。

根據 Canoo ，截至 3 月底已製造 39 輛 Gamma 貨卡，共接到 1.75 萬筆預購訂單，預估營收 7.5 億美元。主管透露，公司正以每周最高 12 輛的速度生產，主要滿足車隊客戶需求。

台灣被動元件大廠國巨 (2327-TW)、觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 在兩年前分別對 Canoo 投資 1000 萬美元與 1 億美元，取得約 0.429%、4.29% 股權。宸鴻去年 3 月開始陸續出脫持股，截至去年 11 月的持股比重已降至 2.97%。

Canoo 去年開始挑戰不斷，今年來更有多名高階主管人才和超過 80 名員工出走，與荷商 VDL Nedcar 合作生產汽車的計畫也喊卡。和許多同業一樣，Canoo 也正在接受美國證券管理委員會 (SEC) 的調查。