英特爾新推出兩款人工智慧晶片 劍指輝達市占

英特爾周二（10 日）新推出兩款人工智慧晶片 Gaudi 2 與 Greco，皆由台積電 (2330-TW)7 奈米製程技術製造，此舉意味著英特爾將進一步進軍由輝達（Nvidia）主導的人工智慧晶片市場。

Gaudi 2 是第二代晶片，由英特爾於 2019 年底以約 20 億美元收購的以色列人工智慧晶片新創公司 Habana Labs 研發。今年來人工智慧運算是資料中心（Data Center）成長速度最快的領域之一，因此英特爾重金投資該領域新創公司。

目前大多人工智慧研究人員與企業皆使用輝達軟體平台「CUDA」，英特爾想從中奪取市場一直是一項挑戰，為此英特爾除推出人工智慧運算的晶片外，也專注在軟體開發。

Habana Labs 商務長 Eitan Medina 表示，CUDA 並非能讓輝達長期屹立不倒的護城河，並補充說英特爾的軟體平台是開放標準（Open standard），可從軟體開發網站 GitHub 免費下載使用。

對於 Gaudi 2 晶片，Medina 稱該晶片的速度是上一代的兩倍，且由台積電 7 奈米電晶體技術製造，而非先前的 16 奈米製程。一般來說，電晶體的尺寸越小，晶片速度越快、效能越強。

除 Gaudi 2 外，英特爾還推出 Greco 晶片，用於人工智慧演算法進行預測或識別物體。

英特爾資料中心與人工智慧負責人 Sandra Rivera 表示，未來五年，預料人工智慧晶片市場將以每年 25% 的速度成長，市場價值約 500 億美元左右，並表示英特爾打算投資與創新，引領這個市場。

Rivera 也補充說，越來越多的投資交靠攏軟體領域，不但可以擴大英特爾團隊，也可收購其他公司。

截稿前，英特爾 (INTC-US) 股價上漲 1.6%，每股暫報 43.74 美元；輝達 (NVDA-US) 股價上漲 2.28%，每股暫報 173.37 美元。