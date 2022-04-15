傳英特爾旗下Mobileye上市計畫將由高盛、大摩兩投行主辦

路透周四（14 日）援引知情人士消息報導，英特爾旗下自駕車公司 Mobileye 已敲定與高盛、摩根士丹利兩家投行合作，為其晚些時候的首次公開發行（IPO）做好準備，預測估值高達 500 億美元。

消息人士稱，Mobileye 將於今年晚些時候上市，不過 IPO 時間、估值與規模都將視情況而定。對此，英特爾與 Mobileye 發言人並未置評，摩根士丹利與高盛則拒絕置評。

Mobileye 準備上市之際，IPO 市場正處於艱難時期。科技股拋售與俄烏衝突引發的股市動盪，已讓 GoPuff 和 Chobani 等幾家知名公司延遲今年上市計畫。

不過在去年 IPO 融資超過 3,000 億美元的榮景後，IPO 市場逐漸凍結。根據 Dealogic 數據，今年迄今只有 21 家公司（不包括特殊目的收購公司）在美國交易所上市。其他有望在今年上市的大型 IPO 包括軟銀旗下晶片設計公司 Arm 與社群媒體平台 Reddit。

Mobileye 一直是英特爾的一個亮點，其客戶包括寶馬（BMW）、奧迪、福斯、日產、本田（Honda）和通用汽車 (GM-US)。英特爾在晶片製造領域面臨輝達 (NVDA-US) 和高通 (QCOM-US) 的激烈競爭。

Mobileye 的上市計畫是英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）扭轉核心業務整體策略的一部份，季辛格去年 12 月曾表示，計劃利用 Mobileye 在 IPO 所募得部分資金，興建更多的晶片工廠，也說在 Mobileye 上市後將保留多數股權。

截稿前，英特爾 (INTC-US) 盤中股價下跌 2.16%，每股暫報 46 美元。