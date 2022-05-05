曾任職英特爾 盧東暉接任台灣美光董事長

記憶體大廠美光 (MU-US) 今 (5) 日宣布，由盧東暉出任前段製造企業副總裁暨台灣美光董事長，其曾擔任英特爾 (INTC-US) 製造、供應鏈和營運集團副總裁暨戰略規劃部共同總經理，未來將負責管理美光在台中與桃園的製造廠，並主導美光台灣經營策略。

盧東暉表示，美光在台的營運對強化其全球布局的策略，並維持 DRAM 技術於全球領導地位發揮關鍵作用，很榮幸能與管理團隊一同規劃及推動台灣美光技術發展藍圖，進一步擴展在地夥伴及客戶生態系統，並達成技術與製造上的突破。

盧東暉具備超過 20 年半導體產業經驗，以技術開發與移轉、良率改善和晶圓廠建設見長。加入美光前，他曾任職於英特爾，負責新廠區啟用的整合規劃管理，並推動全球擴張策略計劃。

此外，盧東暉在發展英特爾的記憶體業務上也扮演重要領導角色，曾成功完成美光與英特爾聯合開發的 3D NAND 及 Optane 技術節點移轉，並帶領英特爾 3D NAND 製程研發團隊，成功開發次世代浮柵式 NAND。

盧東暉擁有北京清華大學材料科學與工程學士學位及俄亥俄州立大學材料科學與工程博士學位，也取得美國加州大學柏克萊分校雨紐約哥倫比亞大學的聯合企業管理碩士學位。