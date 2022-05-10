黃天牧以「佔領華爾街」為例 籲請保險業採數位健康證明理賠

為解決防疫保單理賠亂象，金管會研擬以數位新冠病毒健康證明作為防疫險理賠審核文件，壽險公會今 (10) 日午間率先宣布同意此政策，但產險公會則僅「建議」受理理賠申請不限於固有的書面診斷證明；金管會主委黃天牧傍晚親上火線提出兩大呼籲，並以「佔領華爾街」為例，籲請保險業者採用數位健康證明等方式協助申請理賠。

產險公會今天下午最新聲明指出，慮及我國近日新冠肺炎疫情嚴峻、醫療量能負擔甚鉅，為減省醫療量能及社會成本之耗費，並兼顧投保民眾與確診病患權益保障，避免對於中重症患者就醫需求與醫療資源造成不利排擠，建議所屬會員公司於受理理賠申請時，不限於固有書面診斷證明，並請考量受理同一性質足資證明效力的數位證明文件，惟個別保險理賠案件的理賠審理，各會員公司仍請依現行法令、個別契約及保單條款詳予斟酌。

由於產險公會僅「建議」受理理賠申請不限於固有的書面診斷證明，為避免各保險公司不同調，黃天牧表示，疫情的變化確實對部分保險業帶來財務上壓力，但是財務赤字 (fiscal deficit) 可以改善，信任赤字 (trust deficit) 則難以彌補，請保險業以建立長期信賴關係為出發點，在採用數位健康證明等兼顧各方需求的方式下，協助保戶處理理賠申請。

以下為黃天牧談話全文：

隨著疫情變化及防疫措施調整，這陣子防疫保單產生一些爭議，我想藉今天的記者會，表達幾點看法：

一、首先要謝謝保險業者，從防疫險到疫苗險，提供民眾移轉風險的管道，讓民眾在面對染疫可能造成的支出增加或收入減少時，能多一層保障。

二、疫情的變化確實對部分保險業帶來財務上壓力，金管會也關心保險業財務健全與營運穩定，但不可諱言，在醫療資源妥適運用、保戶權益維護、保險業損失控制等不同面向間，要取得平衡並不容易。金管會已與衛福部加強協調，在合乎防疫政策措施且不偏離保險契約條款意旨下，儘量協助取得兼顧各方需求的理賠證明文件，例如數位健康證明就是一項可行的方案。

三、在尋求共識的過程中，難免基於各自立場而有不同主張。但我想提醒保險業，2008 年全球金融危機，美國部分金融機構倒閉造成經濟衰退、失業率攀升及社會動盪，負責人卻領取高額酬勞或全身而退，使民眾對金融機構的信心降至谷底，甚至發起「佔領華爾街」運動；此後即使金融機構獲利好轉，民眾對金融業的信任度卻長達十年持續低迷。舉這個例子，是想提醒我們的保險業，財務赤字 (fiscal deficit) 可以改善，信任赤字 (trust deficit) 則難以彌補，尤其對金融業而言，社會大眾的信任更是永續經營發展的基礎。

四、在相關議題討論過程中，金管會懇切提出二項呼籲：

(一) 請保險業以建立長期信賴關係為出發點，在採用數位健康證明等兼顧各方需求的方式下，協助保戶處理理賠申請，發揮積極正向的力量，維護產業形象與信譽。

(二) 防疫險二年內都能申請理賠，只要符合理賠條件，一定拿得到理賠金，不用急著申請相關證明。請民眾共體時艱，先將醫療院所量能留給有緊急醫療需求的病患。