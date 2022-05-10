系統電Q1純益年增6倍 EPS 0.48元

系統電 (5309-TW) 今 (10) 日公布第一季財報，稅後純益 7346.4 萬元，季增 63.2%、年增 634%，每股純益 0.48 元，系統電表示，在近期車用電子與儲能設備需求依舊強勁的加持下，營運可望持續攀升。

系統電第一季營收 7.59 億元，季增 9.3%、年增 54.9%，毛利率 22.7%，季增 5.3 個百分點、年增 14.6 個百分點，營益率 8.8%，季減 1.8 個百分點、年增 7.8 個百分點，稅後純益創單季新高達 7346.4 萬元，季增 63.2%、年增 634%，每股純益 0.48 元。

系統電同時公布 4 月營收 2.69 億元，月減 13.4%、年增 52.4%，累計前 4 月營收 10.28 億元，年增 54.3%。

系統電藍牙 TPMS 獨家供應特斯拉使用，市場看好特斯拉提高產能，系統電也將直接受惠；法人估系統電今年電動車業務可望成長 4-5 成。儲能方面，系統電高倍率電芯 UPS 供應半導體龍頭大廠，單一座晶圓廠約有 2 萬顆 UPS 需要汰換，目前廠房 UPS 更換進度約 10-20%，公司預期這部分還有很大成長空間。

另外，系統電表示，UPS 與分散式模塊機儲能系統等儲能產品正積極取得其他用電大戶認證，預計今年下半年可望有所斬獲。