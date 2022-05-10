台積電4月營收1725.61億元 月增0.3% 再創新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公告 4 月營收 1725.61 億元，月增 0.3%，年增 55%，超越今年 1 月的 1722 億元，改寫單月歷史新高；累計前 4 月營收 6636.37 億元，年增 40.1%。

台積電預估，第二季美元營收將達 176-182 億美元，若以 1 美元兌新台幣 28.8 元計算，整季營收估達 5068.8-5241.6 億美元，相當於季增 3.2-6.7%，毛利率估 56-58%，營益率 45-47%，雙率都再高於上季的 55.6%、45.6%。

在近來消費性市場需求放緩下，台積電表示，通膨難免影響整體大環境消費，但半導體市場需求持續成長，特別是高效運算的邏輯 IC 用量也增加，在車用、高效運算需求續強下，上調今年營收成長，有機會超越前次預估的 24-29%。

台積電第一季六大產品線均較去年第四季成長，其中，高效運算、車用平台季增幅均達 26%，為營運主要成長動能，兩大應用需求仍相當強勁，今年業績年增幅也將高於公司平均。

外資看好，雖然半導體市場近來持續傳出修正風險，但台積電受惠高效運算與車用需求強勁，營運展望仍佳，英特爾 CPU N3 外包、蘋果數據機晶片和 RF 收發器、iPhone 15 及高通 SD8 處理器等商機挹注下，將貢獻台積電明年營收約 10% 的成長幅度。

台積電近來股價跌跌不休，今日再度跳水回測 500 元整數關卡，所幸盤中漲幅收斂，終場下跌 0.38%，收 518 元，市值滑落至 13.43 兆元，5 月以來市值累計已蒸發超過 5100 億元。

