防疫保單診斷書需求暴增 金管會擬推數位健康證明

保戶擠爆醫療院所要拿診斷證明，為解決防疫保單亂象，因此在衛福部建議之下，金管會擬推出「數位健康證明」，金管會今 (8) 日晚間表示，今天邀請產壽險公會及相關業者，研商解決民眾赴醫療院所申請診斷證明事宜，衛生福利部將提供數位新冠病毒健康證明查驗服務。

金管會說明，今天已邀請產壽險公會及相關業者研商解決民眾赴醫療院所申請診斷證明事宜，衛生福利部提供民眾申請並下載的數位新冠病毒健康證明，是以衛生福利部疾病管制署為數位證明發行機構，其內容除個人基本資料外，包括檢驗疾病或病原體、檢驗類型、檢驗樣本採集日期與時間、檢驗報告的產出日期與時間、檢驗結果、醫事機構等，與現行由醫師開立診斷證明書所引用的相關資訊相同。

由於近期民眾至醫療院所要求開立診斷證明書之需求大增，對於醫療院所量能產生排擠效應，為解決此問題，金管會於 5 月 8 日上午邀集產壽險公會及相關業者研議是否能以上開數位新冠病毒健康證明作為替代醫師診斷證明的文件，並請公會儘速研議理賠受理流程及文件，以利保戶知悉。

至於部分媒體報導，金管會無視業者反映該證明未完整揭露身分證字號、用藥資訊，也無法解決偽造問題等節，金管會表示，均非事實，除用藥資訊與診斷證明書無涉外，有關揭露身分證字號部分，金管會已與衛生福利部協調溝通同意增列；又為避免偽造，衛生福利部亦提供數位新冠病毒健康證明查驗服務。