美股哀鴻遍野中 軟體科技股承受最猛烈的風暴

僅僅一天的時間,美股由一片歡聲變成哀鴻遍野,科技股狂瀉,軟體股更是風暴中心,主因在於這一領域特別容易受到利率上升及經濟成長放緩的打擊。

周四 (5 日) 美股科技股損失慘重,那斯達克 100 指數下跌超過 5%,為 2020 年 9 月以來最大跌幅。軟體生產商 CrowdStrike Holdings Inc.(CRWD-US)、ZScaler Inc.(ZS-US) 和 DocuSign Inc.(DOCU-US) 跌幅均超過 8%,一度都崩達 10%。

嘉信理財交易和衍生品副總裁 Randy Frederick 表示,「人們一直想要投降,也許今天就是那一天,就是投降的第一天」。最明確的跡象是,一些高估值、低獲利的股票已經下跌了 60-70%,但投資者似乎並沒有想要逢低買入。

Bright Trading 市場結構主管兼自營交易員 Dennis Dick 認為,市場還存在許多恐懼,人們認為昨天是綠燈,但現在又不能前行了。

追蹤軟體股的 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF(IGV),出現 2020 年 9 月以來最糟的單日表現,單日下跌接近 6%。

Synovus Trust 資深投資組合經理 Daniel Morgan 表示,有許多軟體公司本身獲利不多,這使得尋找底部變得更具挑戰性。

實際上,由於對成長的期待,這些股票一直是本益比最高、最昂貴的一群。以這支軟體股 ETF 為例,其交易價格是未來 12 個月預期利潤的 35 倍,相較之下,標普 500 指數為 18 倍,那斯達克 100 指數為 21 倍。

近期的財報不佳,也讓其中一些個股承壓。如 DigitalOcean Holdings Inc.(DOCN-US) 在財報低於分析師預期後下跌 18%,而 Rapid7 Inc.(RPD-US) 也因前景不佳的預測下跌 17%。

Frederick 指出,今年少見逢低買入,這與 2021 年有很大的不同,這些股票恐怕被擊垮了。