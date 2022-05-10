〈紐約匯市〉風險胃納收斂 美元指數盤中升破104 澳幣紐元腳軟重貶逾1%

美股大盤低迷之際，美元指數周一 (9 日) 盤中一度升破 104 大關，再創 20 年新高，對中國封城拖累經濟放緩的擔憂，使澳幣、紐元重貶逾 1%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.08%，報 103.74，盤中最高達 104.19。

Fed 上周升息 50 個基點，試圖在不引發經濟衰退的情況下遏制通膨，上周五公布的非農就業報告也鞏固了對央行進一步升息的預期。接下來，投資人將由本周的 CPI 和 PPI 報告了解通膨動向。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 表示，目前已看到供應鏈壓力觸頂跡象，這應該可為 Fed 在未來 2 到 3 個月升息 2 碼的決策提供空間。

芝商所的 FedWatch 工具顯示，市場已完全消化 Fed 在 6 月會議上升息至少 50 個基點的預期。

儘管如此，對通膨的擔憂繼續干擾市場，10 年期美國公債殖利率周一最高攀上 3.2%，創下 3 年半新高，逢低買盤隨後進駐美債，殖利率回吐稍早漲幅。

除了通膨之外，對俄烏戰爭和中國疫情的擔憂，也引發更廣泛的避險情緒。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，目前有三大驅動因素可為美元提供強力支撐，市場上存在一種信念，認為這些主要風險不會獲得解決，至少不會是在本周。

日圓兌美元小漲 0.15%，至 130.35 日圓兌 1 美元，日圓盤中一度再創 20 年新低，至 131.35，但隨著美債殖利率回吐漲幅，美元承壓，日圓止貶回升。

因封城破壞工廠生產並加劇物流壓力，中國公布 4 月出口僅年增 3.9%，是近 2 年來最疲軟表現。

澳幣、紐元等與中國經濟密切相關的主要貨幣受到拖累，周一均重貶逾 1%，其中，澳幣兌美元貶 1.8% 至 0.6947 美元，紐元兌美元貶 1.26% 至 0.6321 美元。

對歐洲經濟衰退的擔憂縈繞不散，也使歐元兌美元徘徊在 2017 年低點附近，截稿前微升 0.05% 至 1.0556 美元。

隨著股市震盪的恐慌情緒蔓延至加密貨幣市場，比特幣周一跌逾 10% 至 31,000 美元下方，自去年創下的歷史高點暴跌 50% 以上，截稿前跌 9%，報 31,303 美元。

其他加密貨幣也遭遇沈重打擊，以太幣跌 9.4% 至 2,309 美元，Solana 跌 12% 至 67.11 美元，LUNA 跌 28% 至 47.07 美元。

加密貨幣交易平台 Skilling 執行長 Michael Kamerman 表示，近年來，加密貨幣和科技股走勢已越來越同步，投資人將兩者視為風險資產，並在市場震盪期間撤退到相對安全的角落。

截至台灣時間周二 (10 日) 約 6:00 價格：