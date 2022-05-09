中國4月出口增長大幅放緩 反映需求下降及防疫限制打擊

由於上海等主要城市實施限制嚴控疫情，加上全球需求減弱，中國 4 月出口成長大幅放緩，為今年經濟成長帶來壓力。

中國海關總署公布，以人民幣計價，4 月份出口增長 1.9%，相較 3 月份的 12.9% 增長大幅放緩，進口則年減 2%，兩項數據均差過市場預期。4 月份貿易順差 3250.8 億元。

以美元計價，中國 4 月份出口年增 3.9%，進口按年持平，貿易順差 511.2 億美元。相比之下，3 月份以美元計出口增長 14.7%，進口微降 0.1%。

由於美國和其他主要市場的高通膨和升息，以及消費者對經濟前景和就業前景的不確定性，對中國出口的需求面臨壓力。

公司和投資者擔心，中共嚴格實施清零政策，關閉上海和其他工業中心大多數企業的戰略，將擾亂汽車、電子和其他產業的全球貿易和活動。

以今年前 4 個月計算，中國外貿進出口總值 12.58 兆元人民幣，年增 7.9%。其中，出口 6.97 兆元，年增 10.3%；進口 5.61 兆元，年增 5%。

東協仍然是中國第一大貿易夥伴，貿易總值為 1.84 兆元，增長 7.2%，占外貿總值的 14.6%。其中，對東協出口 1.03 兆元，增長 8.7%。自東協進口 8089.9 億元，增長 5.3%；對東協貿易順差 2234.2 億元，增加 23.2%。

此外，對歐盟 27 個國家的出口增長 8% 至 431 億美元，而歐洲商品的進口增長 12.5% 至 234 億美元。中國對歐洲的貿易順差擴大了 49.6%，達 196 億美元。

來自主要天然氣供應國俄羅斯，進口大增 56.6% 至創紀錄的 89 億美元，這可能反映了莫斯科入侵烏克蘭的戰爭，導致全球能源價格飆升的結果。