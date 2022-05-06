升息周期 能源股為何最看漲？防禦本質+資本紀律

隨著美國經濟持續退出當前低利環境，分析師一直期待能源產業可以引領市場回春。

Aptus 資本顧問公司投資組合經理 David Wagner 表示：「事實上，我非常看漲材料股，甚至更看好能源發展。如同回到 2000 年代初期和其他我們曾看到的升息時期，所以如果 Fed 收緊政策，防禦股的表現就會優於大盤。」

能源產業精選 SPDR ETF (XLE-US) 周四 (5 日) 走勢震盪，先大漲觸及 52 周高點，最終又跌逾 2%。該 ETF 內含出售石油和天然氣或能源設備和服務的公司。

美股周四大跌，吐回周三漲幅，主因投資者消化了 Fed 20 多年來首次升息 50 個基點。Fed 也宣布 6 月 1 日起開始削減現已累計至 9 兆美元的資產負債表，該計畫大致符合華爾街預期共識。

Quant Insight 分析主管 Hugh Roberts 認為，我們目前的量化宏觀模型顯示，能源實際上已變得有點像防禦性的操作。「這是在信用利差擴大之際，少數幾個令人放心的產業。」

信用利差是兩種固定收益證券之間的差額。一般來說，利差擴大預期經濟穩定，而利差縮小則是因市場擔憂經濟萎縮，但偶爾也有其他情況。

「在我們的模型中，信用利差確實為零，如果發生另一個推升高殖利率率差的避險事件，尤其是利差擴大，那麼這確實是催化劑。」這類催化劑是否會出現還未知，但股市已讓投資者不得不思考這種不可預見的風險問題。

Roberts 說，即使其他公司受到貨幣緊縮的影響，能源產業也可能具有獨特的優勢。

「我們不太擔心 Fed 的部分，而是比較在意信用利差，這確實是現在所有壓力點的聯繫。有趣的是，這有悖常理，但當前計算起來發現，信用利差擴大事實上有利於 XLE。」

Wagner 表示，目前市場上的能源持股不足。「我們一直在說能源股可能超買，但事實上根本持股不足。如果你回顧過去 40 年，S&P 500 指數中能源板塊的平均權重接近 11%。」

目前能源板塊僅在 S&P 500 指數上占比 3.7%，因為資訊科技、健康服務、非必需消費品和金融板塊佔該指數權重 60% 以上。今年俄烏戰爭引起商品價格飆漲，能源板塊的表現遠遠優於 S&P 500 指數中的所有板塊。

另外，能源公司也以資本紀律聞名，即公司放棄大筆的資本支出，以向股東返還現金為優先的作法。

Wagner 說：「能源產業站出來說，我們可沒把自由現金流的 125% 又投回去挖掘地底，事實上我們將前一季 50% 至 75% 的自由現金流，透過執行庫藏股和派發股息的方式返回給投資者，所以他們的心態真的變了，他們不再不惜一切代價實現成長。我們努力推進資本配置計畫，所以我們熱愛能源股。」