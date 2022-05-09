〈房產〉疫情改變宅生活 中古屋交易坪數平均增加1.5坪

高總價時代，小宅已成新成屋主流，但房仲業者統計金融聯徵中心新增房貸資料發現，以大樓產品為例，中古大樓 2021 年平均購屋面積為 45.1 坪，比 2019 年疫情前的 43.6 坪，增加了 1.5 坪，凸顯疫情之後購屋習慣的微變化。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，受總價預算限制，現在新成屋越蓋越小，不過全台進入疫情時代邁入第 3 年，居家隔離普遍，在家上班 (WFH)、宅生活已成趨勢，重視居家空間的購屋者「捨新求舊」，以便用較低單價換取較大的居住空間，因此全台中古大樓近兩年平均交易面積增加 1.5 坪，雖還不到多一房格局，但已能獲得更大一點的休閒陽台、輕隔間書房或多功能娛樂空間等，頗能滿足民眾對宅生活的需求渴望。

統計顯示，六都各縣市，疫情前後中古大樓平均購屋面積全都增加，其中桃園平均增加 1.8 坪居六都之冠，台中、台南、高雄都增加 1.5 坪，新北則是 1.2 坪，而寸土寸金的台北市也增加了 0.9 坪。

張旭嵐說，房價是影響購屋坪數的主因，有別於新屋價高，中古屋相對好入手，也讓民眾有能力買大，而北部房價高於中南部，坪數增加幅度相對受限。

六都之中，桃園平均購屋增加面積超人一等，台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧認為，桃園受惠機捷、高鐵等建設串連北北桃生活圈，房價相較雙北親民，住宅選擇性多元，生活機能優渥，已成為北台灣輕移民熱區，如以同樣購屋成本來看，桃園平均單價約為台北的三分之一，多買 2 坪大的中古屋，在台北恐連 1 坪都買不到，也成為疫後大坪住宅的最友善縣市。