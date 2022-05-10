〈房產〉全台914個地主地價稅率達最高等級 台中人數六都之冠

根據財政部統計顯示，全台共有 914 個自然人大地主，被課徵地價稅第六級的最高稅率，去年這些地主光地價稅查定的稅額就高達 40 億元，人數最多的則是台中市，共 178 名地主因為持有土地價值過高，地價稅被課徵最高的第六級的稅率，其次則是桃園市的 131 名地主。

整體而言，重劃區越多的地方，大地主越多的狀況越顯著，且性別是男性遠多於女性。

根據稅捐機關統計，2021 年地價稅實徵淨額為 902 億元，雖然房地產市場景氣復甦，不過地價稅卻創下 6 年以來的新低，主要因為大地主各地農田水利會自 2020 年 10 月起改制為公務機關，其出租之土地稅率改適用公有土地稅率 ，導致地價稅收減少。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，土地現值在過去房價與地價快速上揚時，也跟隨著明顯調升，全台的地價稅收也跟著走揚，而全台地價稅稅率六級地主最多的區域，普遍都是有許多重劃區開發，早年這些地方可能本來地價甚低，受惠景氣翻揚地價上漲，加上重劃後土地具備開發價值更水漲船高，又受到這波房價上揚帶動，造就許多地主的身價也上揚。

若以課徵的對象來看，全台共有 914 人因為持有土地的地價過高，被課徵地價稅最高的稅率 55‰，其中台中市共 178 名地主因為持有土地價值過高，地價稅被課徵最高的第六級的稅率，共繳地價稅約 5.4 億元，其次則是桃園市的 131 名地主，共繳地價稅 6.1 億元，大地主人數最少的是台北市。

若以年齡分布來看，這些適用地價稅最高稅率的地主，男性普遍年紀都在 55 歲以上，並以 65-74 歲者 226 人最多，34 歲以下能繳到地價稅最高稅率的僅僅 7 人，顯示土地資產絕大多數還是在長輩名下。

地價稅公有土地稅率為 10‰、自用住宅用地稅率為 2‰；私有一般土地依超過累進起點地價倍數訂定不同稅級別， 第 1 級稅率為 10‰、第 2 級稅率 15‰、第 3 級稅率 25‰、第 4 級稅率為 35‰、第 5 級稅率為 45‰、第 6 級稅率 55‰，而由於各縣市累進起點地價不同，全台各縣市各稅級別的課稅地價不一。