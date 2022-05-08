通膨陰霾資金保守 防禦型股票可望獲資金青睞

俄烏戰爭引發通膨壓力拖累全球股市劇烈震盪，投信認為，儘管聯準會排除激進升息，但油價高漲衍生的通膨疑慮，讓市場對於經濟成長預期蒙塵，是導致資金持續撤離股市的原因，建議布局可增加防禦性類股，獲利了結高本益比族群。

台股週 K 線連兩週收黑，日均量 2210.88 億元，下週需視加權指數是否能守穩 4 月 27 日的低點 16219.41 點。在籌碼面部分，三大法人中僅投信力挺台股，本週外資賣超金額 193.48 億元，累計連續賣超週數來到第六週，今年以來累計賣超台股金額已高達 7378.23 億元。

至於本土法人，自營商單週賣超台股 59.71 億元，僅有投信法人無懼市場震盪，持續加碼台股，本週投信已連續第 17 週站在買方，單週力挺台股 61.79 億元，單日連續買超台股天數亦達 17 個交易日，年迄今買超金額突破 1300 億元。

PGIM 保德信高成長基金經理人葉獻文指出，近期市場大幅回檔的主因，在於烏俄戰爭目前仍未見到落幕，在戰爭影響下，推升全球油價居高不下，西德州油價再度來到 110 美元，通膨疑慮再起，進而導致金融市場對於下半年整體需求面展望悲觀。

葉獻文表示，近期市場的悲觀情緒，以及解讀偏向利空，一部分來自於縮表導致全球股市評價下滑，而出現明顯修正拉回，且受到中國延長與擴大疫情封城，導致第二季業績帶來下修風險，且對於產業鏈與終端需求面減緩等都有負面效應。

但葉獻文認為，一旦通膨數據放緩，有機會緩和市場的悲觀情緒，目前從美國物價指數中的房租及二手車可看出，近期增速已有見頂跡象，對於投資信心屬於正面幫助，且當通膨能獲得控制，則聯準會有機會放緩鷹派作法，對於全球股市將是利多的催化劑。

安聯投信也認為，首要牽動市場走勢的關鍵原因主要還是通膨與升息議題，這讓高本益比的族群面臨較大壓力；另一個間接與通膨升息有關的原因就是需求端減弱、不管是電子還是非電子，接下來就是面臨庫存調整。

展望後市，安聯投信表示，現階段對於下半年基本面難估算，建議策略上增加防禦性持股部位、降低重要持股間的關聯性、短期間避開較易受到資金面進出影響較大族群，留意低本益比、評價面浮現的相關族群。