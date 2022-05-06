〈陸港盤後〉美股雪崩 港股險守20,000點大關 A股全倒

中國股市周五（6 日）收盤三大指數全倒，滬指與深成指均重挫逾 2%，港股險守 20,000 點大關，原因是美股周四收盤狂瀉逾千點，引發市場賣壓湧現。

滬指周五收盤大跌 2.16% 至 3,001.56 點，深成指重挫 2.14% 至 10,809.88 點，創業板指急跌 1.9% 至 2,244.97 點；兩市成交額合計人民幣 7,598 億元。

盤面上看，旅遊、地產、釀酒、鋼鐵、券商、銀行、保險等類股大跌，有色、電力、食品飲料、煤炭、半導體、農業、汽車等族群均走低。

香港恒生指數收盤重挫 3.81%，恒生科技指數驟跌 5.23%。

美股道瓊指數周四收盤暴跌 1,063.09 點，大跌 3.12%，寫下 2020 年以來最大單日跌幅，華爾街擔憂在經濟衰退威脅下，聯準會（Fed）恐怕難以抑制通膨。

信安環球投資首席策略分析師 Seema Shah 表示，美股周三像是釋壓性上漲，但周四投資人開始認真思考未來面對的挑戰，包括利率攀升、企業獲利成長，以及美元走強對跨國公司海外營收的影響。

美國勞工部周五將公布 4 月非農就業報告，過去兩天美股經歷暴漲暴跌走勢後，投資人勢必高度關注此關鍵經濟數據。經濟學家預估就業人數增加 38 萬人，3 月為增加 43.1 萬人。

山西證券說，雖然 A 股可能已非常接近中長期底部，但磨底階段不太可能快速結束，反彈過程一波三折，現階段建議投資人關注獲利能力強、具較佳防禦能力、擁有估值修復空間的價值股。