字節跳動全面更名 抖音赴港上市有譜？

近來中國網路巨擘字節跳動動作頻頻，陸續將旗下香港公司與數家子公司更名為「抖音集團」與「抖音」，外界認為字節跳動正重新考慮讓抖音等國內業務獨立，為抖音集團赴港上市鋪路。

香港公司註冊處網站的資料顯示，字節跳動（香港）公司已更名為抖音集團（香港）公司，生效時間為 5 月 6 日。字節跳動旗下其他數家公司也陸續更名為「抖音」，例如北京字節跳動科技公司更名為北京抖音信息服務公司。

字節跳動（香港）公司已更名為抖音集團（香港）公司。(資料來源: 香港公司註冊處)

今年 4 月 25 日，字節跳動也任命新財務長，將由世達國際律師事務所高級合夥人高准出任。

一位產業分析師說：「抖音近期的數據還是很漂亮的，無論是活躍用戶數還是用戶使用時間長度，都保持在高點，對於字節跳動而言，這將是一個重要的上市窗口期。隨著短片行業紅利見頂，在可預見的未來，增長將不可持續，字節跳動需要一份足夠靚麗的成績單，說服投資人加入。」

信達證券研究員馮翠婷表示，抖音國內業務在香港單獨上市的可能性較大，作為商業價值巨大的國內短影音產業龍頭，抖音赴港掛牌上市，可望為投資人提供一個比字節跳動更單純的投資標的，有助於提振投資人對港股和中概股的市場信心。

對抖音而言，固然市場流動性並非最好，但網路類股的風險已進一步降低。

中信建投表示，自去年 8 月以來，北京對平台經濟的政策已有所鬆動，包括去年 12 月中央經濟工作會議提到「反壟斷工作成效明顯，今年以規範、透明、可預期的監管開展工作。」；今年 3 月 15 日，副總理劉鶴說，對平台經濟的監管要「規範、透明、可預期」；4 月 2 日，證監會發布徵求意見稿，提出與境外證券監管機關雙邊合作機制，中概股下市風險降低。