美國副國務卿：若中國提供俄羅斯實質支持 將施予制裁

美國副國務卿薛曼 (Wendy Sherman) 周四 (21 日) 表示，如果中國對普丁在烏克蘭的戰爭提供「實質性支持」，將面臨美國的制裁。另外，她還承諾，會幫助印度擺脫對俄羅斯武器的依賴。

薛曼在布魯塞爾的一個活動上說，中國擴大俄羅斯的虛假宣傳等行動，無助於緩和烏克蘭局勢，她還希望北京能從俄羅斯的戰爭中汲取「正確的教訓」，包括不可能將美國與盟友分開。

薛曼稱，中國已經見到美國針對俄羅斯的制裁行動，因此應該清楚，要是為俄羅斯提供任何實質性支持，會遭到何種制裁。

在北京，中國外交部發言人汪文斌回應表示，美方應當停止散佈抹黑中方的虛假資訊，正視和反省自身在俄烏衝突中應當承擔的責任，共同推動烏克蘭危機盡早得到政治解決，不要為一己之私，讓歐洲和世界付出更大代價。

在此之前，中國本周表明，計畫繼續加強與俄羅斯的戰略關係，表示儘管俄羅斯軍隊犯下的戰爭罪行日益引發擔憂，但中俄關係仍然穩固。與此同時，中國政府雖然反對美國的做法，但中國企業一直在遵守美國的制裁。

印度對於這場戰爭，基本上觀點與中國相近，支持停火和外交解決，同時對聯合國譴責俄羅斯的決議草案投了棄權票。印度政府已告訴美國，它需要俄羅斯武器來保護與中國的邊境，其他武器太貴。

薛曼表示，基於全球制裁對俄羅斯武器產業的影響，美國將與印度合作，幫助印度擺脫對俄羅斯武器的傳統依賴。