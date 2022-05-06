〈航運指數〉中國清零政策造成供應鏈瓶頸 SCFI連16跌續探波段低

上海航交所今 (26) 日公布最新 SCFI 綜合指數 (上海出口集裝箱運價指數)，呈現連 16 跌來到 4163.74 點，較上周再跌 13.56 點，續探去年 7 月下旬以來低點。

由於近來貨品多移到上海以外的港口出貨，同步觀察 CCFI 指數 (中國出口集裝箱運價指數) 變化，也較上周續跌 1.3% 至 3056.98 點，其中，三大遠程航線跌多漲少，歐洲航線續跌 0.5%、美東線續跌 1.7%，僅美西線止跌轉為反彈 0.6%。

貨攬業者說明，由於中國積極進行動態清零政策，上海解封仍無期，終端需求雖強勁，但廠商難以生產和出貨，造成近來貨櫃需求略見降溫，事實上，廠商生產面仍在，一旦逐步復工出貨，預料海空運仍將快速復甦。

海運業者陸續繳出第一季財報相當亮眼，長榮 (2603-TW) 今日甫公布第一季稅後純益 1013.6 億元，季增 25.5%、年增 181%，每股純益 (EPS) 19.16 元，再創單季新高，儘管有效使股價翻紅並相對大盤的低迷有撐，卻未有明顯的慶祝行情。

法人指出，全球最大貨櫃業者馬士基已示警，上半年運費仍偏高，反映供應鏈瓶頸，但預期下半年市場將漸趨正常化，甚至運價恐將劇烈下跌。

法人進一步提醒，雖第二季起有美西碼頭勞資談判、航商的歐美長程合約運價有效挹注等偏多訊息，惟隨著歐美消費信心下滑，馬士基已警告海運需求自下半年到明年成長恐趨緩，因此，海運後市能否再反彈挑戰歷史高檔，尚有待觀察。