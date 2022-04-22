〈上海封城〉還要封控多久？上海22日起展開九大攻堅行動 拚社會面清零

上海市政府表示，全市周五（22 日）起展開攻堅九大行動，力爭早日實現社會面清零。政府並說，若實現社會面清零，並持續鞏固防控成效，就可根據「三區」劃分要求，逐步開放人員流動。

根據微信公眾號「上海發布」在周四深夜發布的消息，上海市政府說，根據「統一指揮、分類施策、集中攻堅」的總體思路，集中利用一段時間，採取「全域靜態管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺、全程查漏補缺」措施，做到「應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治」。

上海市政府表示，根據九大行動部署，將展開社區管控行動，最大限度減少人員流動與群聚。政府在封控區嚴格實施「足不出戶、服務上門」措施；在管控區嚴格實施「人不出小區（單位），錯峰取物」措施；在防範區嚴格實行「個人防護，嚴禁聚集」要求，人員不得流動到封控區和管控區。

政府說，將加強對流動人員的街面巡查力道，並對居家隔離對象採取上門磁等措施，限制人員外出。

政府並將展開篩查行動，採取分區分級檢測模式，在封控區每天進行一輪核酸篩查；在管控區採取「3 天抗原 + 2 天核酸」篩查措施；在防範區採取「4 天抗原 + 1 天核酸」措施；對快遞、外送等城市服務保障人員，採取每天檢測 1 次核酸、2 次抗原措施。

上海市政府說，4 月 15 日啟動清零攻堅以來，成效日益顯現，但疫情仍十分嚴峻，防控工作正處於「較勁爬坡」關鍵時刻，為進一步鞏固擴大清零成果，市政府做出社會面清零攻堅新部署。

上海市衛建委周五通報，周四本土有症狀確診病例新增 1,931 例，無症狀感染者增加 15,698 例。

針對政府還要封控多久的問題，上海市政府說，若實現社會面清零，並不斷鞏固防控成效，就可根據「三區」劃分要求，逐步、分批、有序開放社會面人員流動，直至完全恢復正常。