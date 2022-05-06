〈聯詠法說〉 Q1毛利率站穩5成 EPS 18.3元衝次高

IC 設計大廠聯詠 (3034-TW) 今 (6) 日召開法說會，受惠 SOC 業績成長、驅動 IC 需求維持相對高檔，首季毛利率維持 50% 以上，加上業外挹注，稅後純益達 111.35 億元，年增約 9 成，每股稅後純益 18.3 元，雙雙創下歷史次高。

聯詠第一季營收 365.12 億元，季減 0.08%，年增 38.48%，毛利率 50.73%，季減 0.72 個百分點，年增 7.09 個百分點，營益率 36.37%，季減 0.43 個百分點，年增 9.02 個百分點，稅後純益 111.35 億元，季增 1.84%，年增 89.52%，每股稅後純益 18.3 元。

聯詠首季營收仍以中小尺寸驅動 IC 為主，比重達 41%，大尺寸驅動 IC 約 28%，SOC 則約 31%；以三大產品線業績來看，SOC 為主要成長來源，中小尺寸、大尺寸驅動 IC 則為持平或略微衰退。

細分產品線，總經理王守仁表示，以中小尺寸 TDDI 來看，手機持平，平板則微減，OLED 驅動 IC 也因中國 OLED 面板產出來不及，業績略為下滑，電視方面則因連續假期，也較上季減少；SOC 如電視 SOC、Sacler 皆是成長主要來源。

聯詠第一季存貨金額再創新高，達 163.36 億元，季增 15.16%，年增 68.41%；王守仁認為，存貨金額創高主要是晶圓產能持續緊張、生產週期較長，導致成本上升遞延至本季，依一般情況，大約需要兩季調整，庫存內容則相當健康、也可控制。

王守仁也補充，由於中國進行封城，未來也會觀察市場情況，適時判定是否調高存貨金額，因應外在環境的不確定性。