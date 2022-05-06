汎德永業Q1獲利寫5年來同期新高 將蓋BMW全台最大據點

進口車商汎德永業 (2247-TW) 今 (6) 日公布第一季財報，單季稅後純益 3.21 億元，年增 14.8%，每股純益(EPS)3.98 元，創近 5 年同期新高，汎德永業董事會也通過，將斥資 13 億元，在台中興建全台最大 BMW 經銷據點，預計 2025 年第四季完工啟用。

汎德永業第一季合併營收 96.03 億元，年減 6.88%，營業毛利 12.29 億元，年增 1.97%，毛利率 12.8%，年增 1.11 個百分點，營業利益 4 億元，年增 13.78%，營益率 4.17%，年增 0.76 個百分點，稅後純益 3.21 億元，年增 14.8%，每股純益 3.98 元。

汎德永業指出，第一季營收略衰退主要是因晶片短缺和新車到港時程遞延影響，不過，旗下兩大經銷品牌 BMW 和 Porsche 買氣均相當高，在手訂單無虞，缺車反而使銷售毛利率增加，並同時推升中古車需求較往年強勁，維修保養占比也維持穩健揚升，使毛利率、營益率和淨利率三率三升。

展望後市，汎德永業規劃的新車發表和上市時程不變，BMW 純電四門轎跑 i4 eDrive40、i4 M50 預計 5 月下旬正式在台發表，而甫發表上市的全新世代 2 系列 Active Tourer、7 系列 M Sport 層峰旗艦版預收單也相當熱烈。

而 Porsche 旗下最熱銷車款 Macan 將迎來全新 Macan、Macan S、Macan GTS 三款車型。

為持續提升競爭優勢，汎德永業董事會今日也通過台中汎德 BMW 北台中 5S 全功能展示暨服務中心投資案，預計將斥資 13 億元興建全台最大 BMW 經銷據點，坪數超過 7000 坪，預計在 2025 年第四季可完工啟用，藉此全面搶攻台中豪華車市場商機。

汎德永業說明，新基地坐落於中清路上，與水湳經貿園區和中部科學園區位於同一發展區域，隨著水湳經貿園區成為台中重點開發區域，不僅擁有重大發展建設利多外，其周邊更有密集的科技、教育、商圈聚落，可望成為台中下一個副都心，極具商業發展潛力。