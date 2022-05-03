〈車市〉BMW逆勢交車成長3成 罕見衝上季軍

4 月國內新車掛牌數統計今 (3) 日出爐，單月達 35254 台，月減 10.6%、年減 7%，前 10 大車商中，僅 BMW、中華車 CMC 和 HYUNDAI 較去年同期成長，反映多數車商仍處在缺車問題中。

由於車用晶片短缺問題未解，車商缺車，再加上中國實施封控造成供應鏈瓶頸進一步惡化，4 月新車掛牌較上月再衰退超過 1 成。

其中，三大豪華進口車僅 BMW 維持成長，由於缺車問題相對緩和，且大量到港交車，月銷 2165 台，月增 148%、年增 34.6%，反觀 BENZ 掛牌 1918 台，月增 7.5%、年減 8.5%，LEXUS 1631 台，月減 25.1%、年減 4.2%。

而國產車中多數車商也見到不等的衰退狀況，FORD 銷售 2432 台，月減 12.7%、年減 0.4%，NISSAN 2129 台，月減 5.9%、年減 21.7%，MITSUBISHI 1641 台，月減 7.5%、年減 17.1%。

HONDA 則因主力車款 HR-V 5 月發布大改款在即，銷量明顯減少，掛牌數僅 1402 台，月減 58.7%、年減 35.5%，一口氣掉到第 9 名。

累計前 4 月，車市總掛牌數達 139598 台，年減 12.5%，十大車商中，僅 HONDA 小幅成長 0.3%，其他均呈現衰退。

展望後市，車商指出，目前購車和等候交車的狀況仍熱，缺車狀況尚未明顯緩解，不過，由於近來本土疫情升溫，再加上物價等因素衝擊消費信心，後續買氣能否維持高熱度，尚有待觀察。