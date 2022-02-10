和泰車首攻輕型商用車市 TOWN ACE年銷上看萬台

和泰車 (2207-TW) 首度進軍國內輕型商用車市場，今 (10) 日發表 TOWN ACE 新車款，和泰車總經理蘇純興指出，此車款預接單已多達 4000 台，由於仍有產能限制，今年先估銷售 1 萬台，以目前的詢問度來看，對此車款攻占輕型商用車及具相當樂觀。

和泰車指出，近年來國內商用車市持續成長，去年總市場販售台數達 7.9 萬台，其中，輕型商用車台數年銷 1.9 萬台；若從目前市場輕型商用車保有台數來看則高達 59 萬台，車齡超過 14 年者更達 39 萬台，占比超過 6 成。

然而，目前國內輕型商用車在市場上僅 3 款商品，車主選擇少，隨著未來陸續湧現汰舊換新需求，和泰車樂觀看待 TOWN ACE 的銷售動能。

另外，對於車用晶片短缺，蘇純興提到，預料 3 月起可逐漸回穩，第二季供應恢復正常，並透露 Lexus NX 累計已有 5000 張訂單等著交車。

TOYOTA TOWN ACE 為近年市場上討論度最高的全新小型商用車，具備同級最大貨床超能載，最高可載重達 960 公斤，並強打同級最佳油耗，正式售價落在 49.9-56 萬元間，汰舊換新價則可再降 4.8-5 萬元，等於最低價只要 45.1 萬元即可入手。