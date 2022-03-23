〈車市〉裕日車證實主力車款Kicks改款 下半年亮相

車市盛傳裕日車 (2227-TW)Nissan 銷售主力車款 Kicks 今年將導入改款車，裕日車最新證實，下半年有小改款版的大改 Kicks 將發表，預料上半年整體銷售平穩，而下半年將透過 Kicks 全新登場衝刺一波強勁銷量。

今年以來市場盛傳 Nissan Kicks 將推中期改款版本，也將換上全新引擎，裕日車證實，下半年的確將導入 Kicks 改款車，儘管並非傳統定義中的大改款，但可說是「小改中的大改」，除了內裝、外觀都會改，也將配置有全新引擎。

另一方面，裕日車提到，車用晶片短缺的問題一樣很嚴重，不同於部分車廠認為下半年或有機會緩解的看法，憂心恐怕至年底前都無法解決。

裕日車進一步說明，目前進口車款下訂後至少要等待 3 個月，由於缺車嚴重，就連試車的車輛數也不足，而國產車 3 月供應足夠，4 月起預料將開始發生供給緊俏狀況。

裕日車訂定的計畫是，每月銷售目標 2500 台、生產計畫約 1700 台，恐怕 4 月起每月可供應僅 500 台左右。

對於漲價議題，裕日車說明，今年初已調漲車價約 2%，儘管全球原物料價格、各項成本持續高漲，但暫未有再漲的計畫，未來會視各車款個別狀況定價。

此外，由於中國轉投資事業體去年貢獻大減，裕日車去年稅後純益 30.26 億元，年減 53.74%，每股純益 10.09 元，創 2011 年來低點，展望今年，由於東風日產前 2 月銷售表現優於預期約 10%，裕日車認為，今年全年銷量有望回升至 120 萬台，優於去年的 106 萬台，有助業外挹注回穩。