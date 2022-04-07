〈車市〉買氣熱 NISSAN限量車款近完售 福斯T-Roc首波預售2天搶光

儘管目前處在車市銷售傳統淡季，但國人購車需求高度熱絡，裕日車 (2227-TW) 今 (7) 日指出，甫推出的限量 NISSAN KICKS 和 X-TRAIL 夜行版共限量 700 台，上市 1 個月已銷售超過 600 台，而台灣福斯汽車也表示，預售 The new T-Roc 首波早鳥優惠限量 300 台，更在 2 天秒殺完售。

裕日車指出，為呼應年輕車主對個性化的要求，近來積極在現有的車款下推出限量版本，以做出差異化，此次 NISSAN KICKS 夜行版與 X-TRAIL 夜行版共計限量 700 台，上市僅 1 個月銷售超過 600 台，即將完售。

為迎接即將到來的車市旺季前哨戰，裕日車也祭出 4 月購車免費升級 Xmiro2 電子智慧後視鏡 (價值 19,800 元)，全力鞏固國產車買盤。

而台灣福斯旗下高度受歡迎的車款 The new T-Roc，首波預售早鳥優惠 119.8 萬元起限量 300 台，短短 2 天秒殺，台灣福斯進一步祭出專屬預售方案，即日起至 5 月 8 日， 280 TSI Style Design 車型和 330 TSI R-Line Performance 車型預售價格分別為 122.8 萬元、144.8 萬元，雙車型導入達 Level 2 自動駕駛等級的 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統、新世代數位化座艙設計與 Easy Open/Close 電動尾門等，其中 ，330 TSI R-Line Performance 搭載 IQ.LIGHT 智慧燈組。

另外，來自日本的進口車款 SUBARU 也針對正 22 年式 SUBARU XV 推出到港前最後限定優惠價 99.8 萬元，較建議售價便宜 3 萬元，並強打搭載 BOXER 水平對臥引擎和 SGP 全球模組化底盤，希望導入新客源。