〈天鈺法說〉大環境變數多 Q2、Q3營運偏保守

鴻海 (2317-TW) 旗下驅動 IC 廠天鈺 (4961-TW) 今 (6) 日召開法說會，展望後市，公司認為，由於全球通膨、中國封城、俄烏戰爭等因素影響下，第二、三季仍會朝原先目標前進，但公司營運偏向防守型，短期不會想要增加太多庫存。

針對成本與售價調整，天鈺認為，公司跟晶圓供應商已合作一段時間，雙方也保持一定彈性，晶圓價格已在首季登上最高峰，預期未來成本不會再上揚，公司也持續動態調整，加上去年公司是同業中唯一一家毛利率沒有達 50% 以上，持續跟客戶保持良好互動。

市場也關心電子書與電子標籤市況，天鈺坦言，由於電子書也包括在消費性產品中，近期受全球大環境影響，需求下滑，儘管公司在該領域市占率高，但隨著客戶轉趨保守，對於今年成長比先前的看法更中性。

電子標籤方面，儘管天鈺維持成長態勢，不過，公司也持續衡量產品利潤，若產品利潤越來越差，將更審慎評估，至於元太 (8069-TW) 明年將持續擴充產能，天鈺也預期屆時晶圓產能供給沒有問題。

天鈺首季營收 59.62 億元，季減 5.37%，年增 48.88%，毛利率 45.19%，季減 2.46 個百分點，年增 5.93 個百分點，營益率 32.41%，季增 0.93 個百分點，年增 6.41 個百分點，稅後純益 15.09 億元，季增 7.9%，年增 90.87%，每股稅後純益 8.11 元。