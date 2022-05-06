【袁志峰專欄】市場焦點回歸中國疫情及經濟

今日推介 - 中國移動 (941), 上日收市 $51.5

1) 股市前景

昨日港股高開低走，恒指微跌 0.4%，整體表現遜預期，成交低企，南向資金轉淨賣出。美國加息幅度及縮表步伐符合預期，對港股影響已消化。後市焦點是中國的疫情發展及提振經濟的相關措施，基本判斷恒指維持上落市格局。

今天推介是中國移動 (941) — 股價近日回調是買入機會。2021 年度收入及盈利分别同比增長 10.7% 及 7.7%，每股股息 4.06 港元，按年增 23.4%，股息率 7.9%，派息比率增至 59%，3 年內將提升至 70%。今年首季度收入及盈利同比增 14.6% 及 6.5%。筆者估計 2022 年度盈利有高單位數增長，現價對應 2022 年度市盈率 7.5 倍，股息率 8.7%，估值吸引。建議買入，目標價 60 港元，止損價 49 港元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 294 點，早盤冲高回落，最多曾升 415 點，尾市受壓倒跌，以接近全日收市，收報 20793 點，跌 76 點或 0.4%。成交額按日增 39% 至 1007 億元，4 月份日均成交額 1165 億元。港股通南向資金淨賣出約 9 億元 ，中海油 (883)、美團(3690) 及港交所 (388) 錄得 6.7、6.6 及 2.0 億元淨買入，藥明生物 (2269)、騰訊(700) 及比亞迪 (1211) 錄得 3.2、2.2 及 1.2 億元淨賣出。4 月淨買入 105 億元。

藍籌股 26 升 39 跌 1 持平。百威亞太 (1876) 漲逾 6%，為升幅最大藍籌。中石油 (857) 升 2%。石藥集團 (1093)、小米(1810)、阿里健康(241) 及港交所 (388) 升逾 1%。藥明生物 (2269) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。其次是碧桂園服務 (6098)、舜宇光學(2382) 及金沙中國 (1928) 跌逾 3%，瑞聲科技 (2018) 跌逾 2%。銀河娛樂 (27)、華潤置地(1109)、碧桂園(2007)、工商銀行(1398) 及建設銀行 (939) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.1%，收報 4258 點，成份股 16 升 13 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，網易 (9999) 跌逾 1%，小米 (1810) 及快手 (1024) 升逾 1%，百度 (9888) 漲逾 2%，為升幅最大成份股。其次是小鵬汽車 (9868) 及理想汽車 (2015) 升 2%。比亞迪電子 (285) 跌逾 4%，為跌幅最大成份股。其次是舜宇光學 (2382)、海爾智家(6690) 及眾安在線 (6060) 跌逾 3%。金蝶國際 (268) 跌逾 2%。

板塊方面， 黃金及石油股逆市上升。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 升逾 2% 及 1%。手機零件、濠賭、火電、航空、內房及電訊設備股跑輸大市，跌幅居前。華能國際 (902) 及華潤電力 (836) 跌逾 6% 及 2%。中國 3 大航空股跌近 4%。旭輝控股 (884) 跌逾 4%，富力地產 (2777) 及龍光集團 (3380) 跌逾 2%。中興通訊 (763) 跌逾 3%。

周四上証指數平開，早盤輾轉上升，午後橫行整理，收報 3067.76 點，升 0.7%。深証成指升 0.2%，科創 50 指數升 1.0%。滬深兩市總成交約 9000 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 200 億元。滬深股通北向資金淨賣出約 24 億元，4 月淨買入 63 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

人民幣兌美元在岸價收市創近一年半新低，昨日收報 6.6224，較前日跌 358 點子或 0.54%。(信報)

美國證券交易委員會 (SEC) 按《外國公司問責法》(HFCAA)，把第六批合共 88 隻中概股納入「預定除牌名單」。(信報)

財新公布，4 月財新中國服務業 PMI 降至 36.2，按月下降 5.8 個百分點，遜於市場預期的 40，連續兩個月創 2020 年 3 月以來新低。(信報)

香港政府統計處公布，3 月的零售業總銷貨價值的臨時估計為 238 億元，按年跌 13.8%，遜於市場預期跌 12.6%。今年首季，零售業總銷貨價值的估計下跌 7.6%。(信報)

4) 個股訊息

百威亞太 (1876) 於截至 3 月底止首季股東應佔溢利 3.02 億元(美元．下同)，按年上升 29.6%。期內，收入 16.32 億元，按年升 0.4%。(信報)



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