澳洲央行估今明年核心通膨遠高於目標水準 暗示繼續升息

澳洲央行 (RBA) 周五 (6 日) 發布貨幣政策聲明，隨著失業率下滑、工資增速加快，央行大幅調升今年底的通膨預期，使今明兩年的核心通膨預估值遠高於目標區間，並暗示未來一段時間內會繼續升息。

RBA 警告，核心通膨率可能在 12 月達到 4.6%，較 2 月時的預測值高出 2 個百分點，遠高於央行 2% 至 3% 的目標區間，核心通膨率料於 2024 年 6 月回到 2.9%。

此外，RBA 預期失業率將在未來一年降至近 50 年低點，帶動工資成長，未來一年工資年增率估從目前的 2.3% 增至 3%，並在 2024 年中加速攀升至 3.7%。

RBA 表示，勞動力吃緊導致工資成本上升，將會是驅動通膨走高的主要因素，有企業反應目前正在支付更多工資，並且預期未來一年的工資成本會大幅成長。

RBA 總裁 Philip Lowe 於聲明表示：「董事會將採取必要措施，確保澳洲通膨率隨時間恢復至目標水準，這代表需要在未來一段時間內繼續調升利率。」

與其他國家相同，澳洲在疫情期間實施大規模財政和貨幣政策，也被迫面對居高不下的通膨，為此，RBA 周二 (3 日) 睽違 12 年來首度升息，將現金利率調升 25 個基點至 0.35%，升息幅度高於預期。

市場預估 RBA 會繼續升息，使利率在 6 月達至少 0.6%，然後在聖誕節前達到 2.75%，RBA 本身預期利率在年底達到 1.75%，並在 2023 年底觸頂，至 2.5% 左右。

RBA 並預估，今年澳洲經濟將成長 4.2%，且隨著刺激措施減少，在 2023 年放緩至 2%，並警告，中國封城恐加劇全球供應鏈壓力，俄烏戰爭也是不確定性的主要來源。