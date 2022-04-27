等不及大選！澳洲5月升息機率增 核心通膨率突破央行容忍上限

由於汽油、建築和糧食成本全面攀漲，澳洲核心通膨率正以 2009 年迄今最快速度上漲，突破央行設定的通膨年增率目標區間，部分市場人士預期，澳洲準備銀行 (RBA，央行) 或許不必等到 5 月下旬的聯邦大選結束，最快下周二 (5 月 3 日) 就會升息。

官方數據顯示，澳洲第 1 季消費者物價指數 (CPI) 較去年同期上漲 5.1%，是 2001 年迄今最大漲幅，遠高於去年第 4 季的 3.5% 年增率。更受關注的核心 CPI 上漲 3.7%，是 2009 年以來最大漲幅，高於市場預估的 3.4%。

這是澳洲核心通膨率自 2010 年以來首次超越澳洲央行 2-3% 目標區間。各品項中，汽油以 35% 年漲幅高居第一，新屋營建成本以 13.7% 漲幅寫下歷史紀錄，食品價格也水漲船高，反映從運輸、肥料、包裝到原料等萬物皆漲。

澳幣兌美元周三 (27 日) 亞洲盤攀升，截稿前上揚 0.59%，報 0.7163 美元，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 遊走平盤，報 102.36。澳洲 ASX 200 指數下跌 0.58%。

澳洲將在 5 月 21 日舉行聯邦選舉，高通膨是澳洲選民間的熱門話題之一，也讓民調落後在野工黨的自由黨籍總理莫里森 (Scott Morrison) 感到頭痛。

澳洲將在 5 月 21 日舉行大選，執政黨目前民調落後。(圖: AFP)

澳洲央行本月稍早曾透露可能很快升息，但希望等待周三這份通膨數據和 5 月 18 日的薪資報告出爐，再加以評估。

然而 Ernst&Young 首席經濟學家 Cherelle Murphy 認為，澳洲央行可能等不及薪資數據出爐。她說：「處於 0.1% 歷史低點的現金利率已經不適合澳洲經濟。澳洲央行必須加入世界其他國家的行列，開始緊縮貨幣政策。如果不這麼做，該央行將冒著失去公信力的風險。」

經濟學家原本押注澳洲利率 5 月將按兵不動，然後在 6 月少見以一口氣 40 個基點的幅度升息，但最新通膨數據可能改變眾多投資機構的看法。

例如 AMP Capital Markets 如今預測，澳洲將在下周升息 15 個基點，6 月再調升 25 個基點 (1 碼)，而且不能排除下周就把利率升到 0.5% 的可能性。

GS Macro 經濟學家 Andrew Boak 則預料，澳洲央行初步將在 6 月升息至 0.5%，接下來透過一連串每次 1 碼的調升幅度，把現金利率最高升到 2.5%。