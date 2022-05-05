公司成長面臨阻力 Meta宣布放緩徵才腳步

臉書母公司 Meta(FB-US) 周三 (4 日) 宣布將放慢徵才腳步，上周公布喜憂參半的財報數據後，這家科技巨頭的招募策略似乎有所轉變。

Meta 發言人表示，將依據業務需求定期評估人才補給線，並根據上季財報給出的資本支出指引，放慢儲備人力的增加速度，但仍會繼續增添人手，並關注長期影響。

一位了解公司計畫的人士透露，繼最近幾周停止招募初階工程師後，Meta 打算停止或暫緩多數中高階工程師的招募計畫。

Meta 表示，今年 Q1 的招募人數已高於 2021 年全年，超過先前設立目標，因此正在進行相應調整，但目前沒有任何裁員計畫。

根據財報，2018 年迄今，Meta 的員工規模已成長一倍多，截至今年 Q1 的正式員工數約 7.78 萬人，年增 28%。

Meta 上周公布 Q1 獲利優於預期，且每日活躍用戶恢復成長，但營收增速創下 10 年來最慢，且 Q2 營收展望遜於市場預估，財務長 David Wehner 指出幾項拖累成長的因素，包含市場競爭加劇、蘋果隱私新制、俄烏戰爭與通膨。

Meta 周三收漲 5.37%，報每股 223.41 美元，盤後股價小跌 0.3%。該股自 2 月以來已跌逾 30%，市值蒸發超過 2700 億美元。