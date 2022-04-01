科技股慘跌！Meta Q1市值蒸發逾3千億美元 創史上最糟單季

美國科技股第一季表現慘烈，標普 500 指數成分股中，就有 12 支股票寫下史上最差單季表現，包含臉書母公司 Meta，其 Q1 跌幅超過 33%，市值蒸發逾 3000 億美元。

道瓊數據顯示，截至周三 (30 日) 收盤，那斯達克綜合指數總市值縮水 1.99 兆美元，是 2018 年 Q4 以來最糟糕的單季表現，標普 500 指數市值也蒸發 1.46 兆美元。

在標普 500 指數成分股中，有 12 支股票創下單季最大跌幅，當中幾乎都是科技公司，包含臉書母公司 Meta(FB-US)、PayPal(PYPL-US)、Esty(ETSY-US) 和交友平台 Match(MTCH-US) 等。

光這 12 支股票，就使標普 500 市值蒸發近 5000 億美元，且一半以上是被 Meta 拖累。

表為標普 500 指數中，12 支 Q1 表現創下史上最糟的股票 (圖：MarketWatch)

Meta 為何慘跌？

Meta 市值在 Q1 萎縮超過 3000 億美元，幅度超過迪士尼 (DIS-US)、思科 (CSCO-US) 和甲骨文 (ORCL-US) 等公司市值，且幾乎是 Snap(SNAP-US)、推特 (TWTR-US) 和 Pinterest(PINS-US) 三家公司市值總和的三倍，截至周四收盤，這三家公司的市值總計約 1056 億美元。

Meta 股價跌勢慘重，多半和蘋果 (AAPL-US) 最新的隱私權政策有關，這限制了臉書廣告商取得用戶數據的能力，Meta 也以此作為去年第四季獲利遜色和第一季財測不佳的理由。

除了 Meta 外，其他社群平台同樣無法倖免，推特 Q1 跌近 10%，Snap 跌逾 20%，Pinterest 挫逾 30%。

新冠疫情為科技公司帶來巨大的成長機會，帶動股價勁揚，然而，隨著增長力道漸緩，情況也出現逆轉。

PayPal、Esty 和 Match

PayPal 在疫情初期表現亮眼，但該公司今年稍早宣布，將專注於推動獲利更高的用戶活動，而非擴大用戶群，戰略轉變令投資人感到震驚，因為這形同放棄長期的用戶增長目標。

作為疫情受惠股之一的 Esty，在火熱的電商需求與口罩等防疫產品銷售推動下，股價表現優異，但分析師認為，Esty 可能已來到成長高點，即使在激發現有顧客方面取得顯著進展，但新用戶增長恐怕已經觸頂。

另一方面，疫情大幅提升網路使用時間，助長了網路交友，不過，就算去年底掀起了 Omicron 感染潮，Match 今年稍早給出的展望並沒有因此更樂觀。

儘管如此，分析師仍看好 Match 今年股價強彈，對下半年表現表示期待。

其他科技股同樣慘澹

其餘科技股雖然沒有創下歷史最差紀錄，Q1 表現同樣慘不忍睹。

Netflix(NFLX-US) 單季跌幅達 37.8%，為 2012 年 Q2 以來最糟，Adobe(ADBE-US) 跌 19.7%，為 2011 年 Q3 以來最差，軟體公司 Intuit(INTU-US) 跌了 25.2%，是 2001 年 Q1 網路泡沫破裂時期以來最糟表現。