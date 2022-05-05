三星大舉進軍O-RAN設備市場 台揚、中磊警戒

三星大搶 I-RAN 商機，近期正式加入 O-RAN 軟體社群 (SC) 中最高決策機構技術監督委員會 (TOC)，成為 O-RAN 發展關鍵要角，近日更宣布與美國衛星通訊商 DISH (DISH-US) 簽訂 10 億美元長約，將出貨 O-RAN 設備，未來將大幅擠壓台廠市占，O-RAN 設備供應商台揚 (2314-TW)、中磊 (5388-TW) 恐將面臨不小競爭壓力。

三星加入 TOC 後，將與六大電信商 AT&T、德國電信、中國移動、Orange、NTT Docomo、TIM，以及五大設備商艾力信、諾基亞、Windriver、Radisys 與 Viavi 共同制定 O-RAN 的開源代碼與發展路線。

除在軟體、標準化制定上取得一席之地，三星也大舉切進 O-RAN 設備供應，近日與 DISH 合作提供虛擬無線接取網路 (vRAN) 與無線電單元 (RU)，支援 FDD、TDD 模式，將對目前積極供應 DISH RU 的台揚造成壓力。

台揚 O-RAN RU 射頻模組目前主要日本樂天電信以及 DISH，目前 DISH 合作正等待客戶通過認證便可望放量。台揚表示， FDD RU 設備確實與三星 RU 產品部分重疊，不過除 FDD 設備，公司也積極開發 TDD 產品，搶食 O-RAN 市場大餅。

除了 RU 外，三星可能也瞄準小型基地台這類的主動天線單元 (AAU) 市場，目前 O-RAN 發展最快的樂天電信 AAU 設備，就是由中磊所提供，如今三星在設備市場動作頻頻，中磊很可能也將面臨三星競爭。

網通市場隨著 O-RAN 新世代來臨，開啟白牌交換器、小基站等設備新市場需求，讓台灣網通廠出現新契機，但隨著 O-RAN 發展正在逐步成形，許多大型設備商也同步切入市場，擁有軟硬體整合方案的台廠才有望從中保持競爭力，以與大廠抗衡。