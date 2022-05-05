布林肯確診新冠 延後美對中政策演說

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 週三 (4 日) 遭突破性感染，確診新冠肺炎，並宣布延後對中國政策的演說。

美國國務院發布聲明指出，布林肯已完成接種疫苗並已接種加強劑，他在週三一早新冠病毒檢測呈現陰性，後來下午檢測轉為陽性，目前有輕微症狀，將居家隔離改為遠距辦公。

國務院聲明還提到，布林肯已多日未與美國總統拜登親自會面，根據美國疾病控制與預防中心 (CDC) 指導方針，拜登總統不被視為密切接觸者。

布林肯原定 5 日在智庫亞洲協會 (Asia Society) 主辦的活動中發表美對中政策的重大演說，國務院發言人 Ned Price 稱，目前已確定延後並擇日舉行。

因俄羅斯侵略烏克蘭而出現重大干擾，拜登政府正針對中國制定個別策略。消息人士指出，布林肯演說預料不會很詳盡，主要是拜登政府對中國發表聲明的統整。

目前傳出美國將在５月公布印太經濟架構 (IPEF)，布林肯日前於國會表示，IPEF 沒有所謂將任何國家 / 地區拒之門外的事，包括台灣。台灣外交部長吳釗燮也研判，台灣理論上將納入 IPEF。

拜登政府 2 月公布 IPEF，明確宣示將在印太地區投注更多外交及安全資源，以抗衡中國在印太區域建立勢力範圍的舉動。