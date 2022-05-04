〈財報〉星巴克暫停全年財測 但美銷售強勁 激勵盤後漲5%

星巴克 (SBUX-US) 周二 (3 日) 盤後公布 2022 會計年度第二季財報，同時暫停發布全年財測，主因中國封城影響其國際銷售。

然而，美國的強勁需求抵銷中國大幅下滑的業績，依舊讓公司季度營收高於華爾街預期，激勵盤後股價漲約 5%。該股周二稍早收盤下跌 1.38% 至每股 74.33 美元。

第二財季 (4/3 止) 關鍵數據 vs. 華爾街預期 (Refinitiv 調查的預期共識)

EPS：調整後 59 美分 vs. 59 美分

營收：年增 14.5% 至 76.4 億美元 vs. 76 億美元

純益：6.745 億美元 (去年同期為 6.594 億美元)

同店銷售：年增 7%，主要受美國地區成長強勁帶動

隨著顧客每份訂單金額提高，以及更頻繁光顧門市，美國地區同店銷售成長 12%，星巴克活躍會員人數增加 17%，達到 2670 萬人。

儘管美國消費者對星巴克依舊愛戴，但該公司咖啡師持續組建工會，希望獲得更好的薪酬和工作條件。在過去 6 個月裡，大約 50 處直營門市投票贊成成立工會。

舒茲 (Howard Schultz) 在 4 月初回鍋接任臨時執行長以來，星巴克已暫停執行庫藏股，並與全美咖啡師展開傾聽活動，藉此遏制工會動力。

舒茲已宣布 2022 財年投資 10 億美元，用於提高工資、改善培訓以及門市創新。然而，若已經投票成立工會的門市員工，公司將不提供更高的福利，針對已工會化的門市，其員工必須透過面議來爭取這些福利變化。

Schultz 在財報法說會上說：「與星巴克提供的條件相比，工會契約甚至差得遠了。」

而在美國以外地區對星巴克而言是嚴峻的一季。星巴克遭第二大市場中國同店銷售年減 23 % 拖累，導致國際同店銷售縮水 8%。星巴克管理層表示，第二季星巴克門市所在的中國城市中，72% 經歷 Omicorn 疫情，約 1/3 的中國星巴克門市短暫關店，或改為只接受行動訂單和外賣外送訂單。

星巴克中國董事長王静瑛 (Belinda Wong) 表示：「考量上海封城時機，以及北京在內的其他城市疫情捲土重來，我們預料第三季業績會受到更大的影響。」

由於中國封城、通膨和對門市與員工的投資，星巴克暫停發布對 2022 財年的預期。上一季，星巴克預期本財年 GAAP EPS 下降 4% 至 6%，調整後 EPS 上升 8% 至 10%。

星巴克第二季淨增 313 個新門市。

該公司也宣布將其投資者日自 12 月提前至 9 月，地點則自紐約市改為西雅圖。