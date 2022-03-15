星巴克將逐漸淘汰一次性杯子 鼓勵顧客自備可重複使用杯子

星巴克 (SBUX-US) 上周重新開放西雅圖總部，將原有的一次性飲料杯改為可重複使用的馬克杯。

該公司正試圖為全球分店進行變革；星巴克每年使用大約 70 億個一次性杯子。

在周三 (16 日) 舉行的年度股東大會之前，星巴克公布了減少一次性杯子的最新措施。

在明年年底前，星巴克客戶將能在美國和加拿大的每一份星巴克訂單中使用自有個人可重複使用杯子；包括目前被排除在外的得來速和手機訂單。

星巴克副總裁蘭德斯 (Amelia Landers) 表示：「我們正在進行大量測試，以了解如何對客戶最方便，並且不會減慢得來速排隊速度，並且對我們的合作夥伴也更友好。」

該公司有一個更遠大的目標，即到 2030 年將直接營運產生的廢棄排放量減少一半，目標是有朝一日成為「積極資源化」業者。到 2025 年，星巴克希望所有顧客都能輕鬆使用公司提供的可重複使用杯子或自行攜帶的杯子。

據其永續發展長柯波立 (Michael Kobori) 說法，一次性杯子和蓋子占公司垃圾的 40%，「杯子占我們全球垃圾量的 20%；但更重要的是，它是我們的企業代表。」「這是星巴克在世界各地的標誌，如果能用可重複使用的杯子取代這種一次性杯子，將可徹底改變人們的心態。在星巴克，我們真的可以樹立榜樣，改變整個行業。」

但到目前為止，對該公司來說，讓客戶放棄一次性杯子已被證明是一件棘手的事情。星巴克之前曾在 2008 年設定目標，即到 2015 年讓四分之一的消費者使用可重複使用的杯子，但該公司未能達到這一標準。