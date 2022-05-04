再轟蘋果稅離譜！馬斯克：App Store抽成改3%才對

世界首富馬斯克週二 (3 日) 再次重申「蘋果稅」離譜，抨擊 App Store 的 30% 抽成制度應改成 3% 才對。

近年蘋果開發者及各國政府的持續施壓之下，蘋果不得不在 2020 年正式宣布放寬抽成限制，將年營收 100 萬美元以下的開發者抽成降低為 15%，營收 100 萬美元以上的開發者，則繼續保留 30% 的抽成，不過馬斯克認為蘋果這樣做還不夠。

歐盟週一批評蘋果濫用行動支付的控制權，讓 iPhone 的 NFC 功能只能在 Apple Pay 使用，電子支付服務商 PayPal 隨後表態支持。

PayPal 共同創辦人之一馬斯克就相關消息推文回應：「蘋果 App Store 像在網際網路上徵收 30% 的稅，這肯定不對的！」他還提到 30% 的佣金實際上是應有正常費用的 10 倍。

馬斯克重申「蘋果稅」高得離譜 (圖片：馬斯特推特)

馬斯克過去曾多次批評蘋果 App Store 政策。

早前電玩遊戲《要塞英雄》(Fortnite) 開發商 Epic Games 和蘋果公司打法律戰，馬斯克聲援推文指出，蘋果 Apple Store 抽成實際上是一種網際網路稅，Epic 是對的。」

馬斯克亦於去年 2021 年第二季財報會議上抨擊蘋果。他表示，特斯拉向第三方開放超級充電網路計畫的目的是想持續支持可再生能源出現，不是像蘋果一樣透過 App Store 打造「圍牆花園」 (Walled Garden)，並打擊潛藏競爭對手。

馬斯克過去曾多次批評蘋果 App Store (圖片：AFP)

市場分析，馬斯克推文目前不會影響蘋果，但蘋果仍面臨全球範圍內的反壟斷法律戰。

蘋果透過應用程式的銷售分成從 App Store 中獲利，蘋果聲稱自 2008 至 2021 年為止，開發者總共在 App Store 生態系統創造超過 2,600 億美元。

蘋果 (AAPL-US) 週二小漲 0.96% 至每股 159.48 美元。