籲威騰電子分拆快閃記憶體業務 對沖基金Elliott願提供10億美元

激進投資客 Elliott Investment Management 周二 (3 日) 敦促威騰電子公司 (Western Digital Corp)(WDC-US) 分拆其快閃記憶體業務，並自願投資 10 億美元以促進該業務的出售或分拆。

在 Elliott 致董事會的信函披露後，威騰電子公司股價在周二開盤前上漲約 10% 至 59.28 美元。

Elliott 為快閃記憶體業務提供超過 10 億美元的增量股權資本；因該對沖基金認為其價值將可達到 170 億至 200 億美元。

該投資公司表示，如果該部門分拆，到 2023 年底，該公司的股價可能會達到每股 100 美元以上。

Elliott 在致董事會的信中表示，威騰電子公司在應對經營兩種不同業務的挑戰方面表現不佳，「鑑於公司在這兩項業務中的巨大潛力，這種表現不佳尤其令人失望。」

威騰電子是傳統儲存產業的主要參與者，6 年前以 190 億美元的價格收購 SanDisk Corp，以提高其製造用於智慧手機和平板電腦的快閃記憶體晶片的能力。

Elliott 表示，2016 年的交易「是一項重大變革」，但由於威騰電子在經營兩個不同業務的挑戰中在財務和戰略上表現不佳，因此沒有獲得任何實質好處。