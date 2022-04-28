特斯拉財報被忽視的汽車業發展關鍵：磷酸鐵鋰電池

特斯拉 (TSLA-US) 上周公布財報時，獲利和股票占據各大媒體頭條，但一個攸關全球汽車業發展的關鍵被忽略：特斯拉使用的磷酸鐵鋰電池 (LFP 電池) 比率大幅提升，幾乎占第 1 季所生產汽車的一半。

這是特斯拉首次揭露電池組成比例。磷酸鐵鋰電池比西方主流使用的鎳鈷錳電池 (NCM 電池) 便宜，在中國已經很盛行，現在也逐漸在西方市場展露頭角。

路透報導，由於俄烏戰爭擾亂鎳礦供給，而盛產鈷的剛果民主共和國傳出採礦工人暴露在危險工作環境，磷酸鐵鋰電池的到來正逢其時。

美國電池新創公司 Our Next Energy 創辦人 Mujeeb Ijaz 解釋，磷酸鐵鋰電池過去因重量較重、儲能量較低而不受青睞，但鎳礦和鈷礦供給受制之際，鐵礦蘊藏量豐富且價格便宜的優勢逐漸獲得重視。

不只特斯拉押寶磷酸鐵鋰電池，據路透統計，未來三年將有十多家企業準備在歐洲或美國設廠生產，例如由特斯拉電池供應商前主管創辦的 Mitra Chem 公司。

Ijaz 說：「對電動車產業而言，磷酸鐵鋰電池擁有明確且長期的優勢。」 Our Next Energy 正在美國獵地設廠，而 Ijaz 曾任磷酸鐵鋰電池生產商 A123 公司的技術長，該公司在 2012 年破產之後被中國企業買下。

據產業機構 Benchmark Miniral Intelligence(BMI) 統計，磷酸鐵鋰電池今年在美、加市占率預估僅 3%，歐盟 6%，其餘都是鎳鈷錳電池。磷酸鐵鋰電池在中國市占率高得多，達 44%，鎳鈷錳電池則占 56%。

目前磷酸鐵鋰電池九成由中國業者生產。

特斯拉去年開始在美國製入門車款 Model 3 當中使用磷酸鋰鐵電池，中國製的 Model 3 則是兩年前開始採用，供貨商為中國寧德時代 (300750-CN)。

特斯拉去年開始在美國製入門車款 Model 3 當中使用磷酸鋰鐵電池。(圖: AFP)

電動車新創公司 Fisker 也打算把磷酸鐵鋰電池用在較低價的休旅車上，初期使用寧德時代的電池，目前已經開始接洽其他業者，希望 2024 年或 2025 年起可以取得在美、加或墨西哥等鄰近國家生產的電池。

豪華車商也有意跟進，福斯旗下的奧迪從未使用過磷酸鐵鋰電池，但在俄烏戰爭爆發之後改弦易轍。無獨有偶，BMW 採購長最近透露，正在檢視磷酸鐵鋰電池的好處。

除了成本低、對環境較友善之外，磷酸鐵鋰電池也比鎳鈷錳電池不易著火，而且連續充飽電也不會影響電池壽命。

但要讓這種電池更廣泛使用，必須解決能源耗用集中的問題，還要考慮鋰價是否會繼續上漲，因鋰酸鐵鋰電池的鋰含量高於鎳鈷錳電池。