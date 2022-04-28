特斯拉Q1美國純電動車市占率 衝上75%

美國汽車調查網站 Kelley Blue Book 的數據顯示，電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 第 1 季在美國純電動車市場的市占率衝上 75%，其中 Model 3 和 Model Y 共計占 68%。

Teslarati 報導，上季美國電動汽車暢銷榜上，Model Y 位居第一，銷量達到 71,358 輛，其次是 Model 3，銷量為 46,707 輛，第三名是福特 (F-US) Mustang Mach-E，銷量為 6,734 輛。

Model X 和 Model S 則分別排名第四和第七，銷量分別為 6,488 輛及 5,190 輛。

儘管受上海「超級工廠」停產影響，特斯拉上季全球交車輛仍飆上 310,048 輛，寫下歷來最高紀錄。

今年特斯拉的目標是生產 150 萬輛電動車，並計劃在 2023 年前開始生產 Cybertruck、Semi、Roadster 等車款。

2020 年，特斯拉占美國新掛牌電動車的比率為 79%，2021 年比重降至 69.95%，雖然比率出現起伏，但仍無損特斯拉的市場霸主地位。

值得一提的是，Kelley Blue Book 指出，上季美國純電動汽車銷量為 173,561 輛，市占率首度攀升至 5%。