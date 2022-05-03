10年期美債殖利率在3%上下震盪 10年期德債殖利率升至1%

由於對升息的預期，美國 10 年期國債殖利率周二 (3 日) 早盤徘徊在 3% 上下，而 10 年期德國國債殖利率自 2015 年以來首次觸及 1%。

美東時間清晨 6 點 50 分，指標美國 10 年期國債殖利率下跌 2.9 個基點至 2.967%。30 年期國債殖利率下跌 4.4 個基點至 3.017%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

10 年期美國國債殖利率周一 (2 日) 達到 3%，為 2018 年底以來首見。

這個里程碑是建立在投資人對聯準會 (Fed) 本周將升息 50 個基點的預期。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將於周二開始為期 2 天的政策會議，並在美東時間周三下午 2 點發布關於利率決定的聲明。Fed 主席鮑爾預計將於當日下午 2 點 30 分舉行新聞發布會。

與此同時，對歐洲央行也將很快升息的預期日益增強，這反映在德國債券市場的走勢上。《路透》數據顯示，德國 10 年期國債周二上午上漲 4 個基點，自 2015 年以來首次達到 1%。

作為貨幣政策正常化的一部分，各國中央銀行正在尋求升息，並撤回在新冠疫情期間提供的經濟支持。在俄羅斯與烏克蘭戰爭的推動下，通膨飆升，Fed 尤其希望加快其升息周期，以抑制物價上漲。

Rathbone Investment Management 聯席投資長史密斯 (Ed Smith) 周二表示，該公司基本假設是美國經濟可以避免衰退。

他補充說，Rathbone Investment Management 認為「10 年期美國國債殖利率和整個曲線較長端的殖利率仍有一點上升空間，特別是考慮到通膨持續存在的所有不確定性」。

周二公布的其他經濟數據，3 月職位空缺和勞動力流動調查將於美東時間上午 10 點發布。3 月工廠訂單數據也將於美東時間上午 10 點發布。

關於俄烏戰爭，美國情報部門表示，俄羅斯計劃在 5 月中旬舉行假公投，以吞併俄羅斯佔領的烏克蘭東部兩個地區：頓涅茨克和盧甘斯克。