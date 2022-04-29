等待PCE通膨數據 美債殖利率平盤起伏

在關鍵通膨數據發布之前，美國國債殖利率周五 (29 日) 上午平盤震盪。

美東時間清晨 6 點 40 分，指標 10 年期美國國債殖利率小升 0.1 個基點至 2.873%。30 年期國債殖利率小升 0.4 個基點至 2.933%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

3 月的個人消費支出 (PCE) 指數將於美東時間上午 8:30 公布。核心 PCE 是聯準會 (Fed) 的主要通膨指標。

通膨上升以及 Fed 為應對這些物價壓力而大幅升息的計畫，加劇了投資人對經濟成長放緩的擔憂。

這些擔憂導致投資人最近拋售債券，推高殖利率。

然而，高盛首席全球股票策略師、歐洲宏觀研究主管奧本海默 (Peter Oppenheimer) 強調，在全球金融危機之前，10 年期美國國債殖利率的交易價格曾經高於 4%。

他雖然並不預測殖利率會再次達到這個水平，但認為「如果通膨繼續保持更加盤根錯節，並且沒有出現衰退，那麼殖利率肯定還有上漲的空間」。

推高通膨的俄烏戰爭也加劇了對經濟成長的擔憂。拜登總統已要求國會批准為烏克蘭戰爭提供 330 億美元的額外支持。

周五公布的其他數據有：第 1 季就業成本指數定於美東時間上午 8:30 公布。

密西根大學 4 月消費者信心指數終值定於美東時間上午 10 點發布。